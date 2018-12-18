أكادير : “البيجيدي” يهمش مركب ثقافي يحمل إسم شهيد فلسطيني

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أحرج المستشار السابق سعيد ليمان المنتمي لحزب العدالة والتنمية، المكتب المسير لبلدية أكادير بأغلبية ال ” بيجيدي” بعد بثه لشريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يوثّق الحالة والإهمال المهول، الذي طال المركب الثقافي جمال الذرة الكائن بحي الداخلة، والذي تحول بحسب مضمون الشريط إلى بؤرة ونقطة سوداء داخل المدينة حيث أصبح وكرا ومأوى للمتشردين و تجمع للازبال والروائح الكريهة.

المستشار ” الثائر ” في وجه إخوانه فضح سوء تدبيرهم لقطاع الثقافة المنشآت المتعلقة ، خلال قيامه ببث مقطع فيديو مباشرةً عبر خدمة “فايسبوك لايف”، الأزبال والروائح الكريهة المنبعثة على مستوى رصيف المركب وداخله، بالإضافة إلى المرافق الصحية المتهالكة والمليئة بالأوساخ متسائلا في الوقت نفسه، هل هذا مركب ثقافي أو مرحاض ثقافي؟

وحمل المتحدث ذاته المسؤولية للجماعة الترابية لأكادير وعلى رأسها صالح المالوكي في الأوضاع التي أصبح عليها المركب الثقافي الذي يحمل إسم الشهيد الفلسطيني “جمال الذرة”، مطالبا إياه بتفعيل وتأهيل الفضاءات الثقافية الجماعية التي تم تخصيص اعتماد مالي لها يفوق 2 مليون درهم سنة 2017 .

تجدر الإشارة إلى أن المركب الثقافي جمال الذرة بأكادير يعد أحد أكبر المعالم الثقافية لمدينة أكادير ويمثل فضاءا ورمزا من رموزها الثقافية ويحتض مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي أسهمت في التنشيط الثقافي الفني والإبداعي بعاصمة سوس.

وكشفت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أنه مباشرة بعد بث الشريط ” الفاضح” صدرت تعليمات صارمة للمسؤولين عن المركبات الثقافية باكادير بمنع تصوير هذه المنشئات بعد فيديو الشهيد الفلسطيني “جمال الذرة”.

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