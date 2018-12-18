اغتصاب راقي بركان داخل زنزانته .. إدارة السجن تكشف

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هبة بريس : أحمد المساعد
بعد تداول لأخبار عن تعرض راقي بركان الذي أودع بالسجن المحلي بوجدة لاغتصاب جماعي بالمؤسسة السجنية ليلة الأحد 16 دجنبر الجاري من طرف أربعة نزلاء ونشرتها بعض المواقع الإلكترونية.
ربط موقع هبة بريس الإتصال بمدير المؤسسة السجنية بوجدة بخصوص الموضوع، حيث أكد على الخبر المتداول لا أساس له من الصحة، ومجرد إدعاءات مغرضة الهدف منها الركوب إعلاميا على الحدث، مشيرا الى أن الادارة العامة لمديرية السجون وإعادة الادماج ستصدر بيانا بالخصوص.
للاشارة فراقي بركان أحيل للسجن المحلي بوجدة في إنتظار إستكمال البحث معه من طرف قاضي التحقيق لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة لجلسة حددت يوم 15 يناير 2019.
ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
12
1
مواطن
في 13:36
يجب ان يعرض الراقي على الخبرة لاثبات او نفي مااذا تعرض للاغتصاب ام لا …اما كلام مدير المؤسسة السجنية فلا يجب ان يؤخذ بجدية… فهؤلاء يتسترون على ما يقع في سجونهم حماية لهم ولمسؤوليهم…الدولة دولة قانون ومن تعدى او ظلم فجزاؤه العقاب..لسنا في غابة الوحوش
فقير
في 16:49
يستحق الاغتصاب وأكثر من الاغتصاب ليجرب الاغتصاب وأثره على نفسية الإنسان.اتمنى ان يشجعوا على اغتصابه ويكفيه ذالك عقابا.السن بالسن الاغتصاب بالاغتصاب ويطلق سراحه.