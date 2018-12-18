اغتصاب راقي بركان داخل زنزانته .. إدارة السجن تكشف

هبة بريس : أحمد المساعد

بعد تداول لأخبار عن تعرض راقي بركان الذي أودع بالسجن المحلي بوجدة لاغتصاب جماعي بالمؤسسة السجنية ليلة الأحد 16 دجنبر الجاري من طرف أربعة نزلاء ونشرتها بعض المواقع الإلكترونية.

ربط موقع هبة بريس الإتصال بمدير المؤسسة السجنية بوجدة بخصوص الموضوع، حيث أكد على الخبر المتداول لا أساس له من الصحة، ومجرد إدعاءات مغرضة الهدف منها الركوب إعلاميا على الحدث، مشيرا الى أن الادارة العامة لمديرية السجون وإعادة الادماج ستصدر بيانا بالخصوص.

للاشارة فراقي بركان أحيل للسجن المحلي بوجدة في إنتظار إستكمال البحث معه من طرف قاضي التحقيق لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة لجلسة حددت يوم 15 يناير 2019.

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