خبر غير سار لجماهير حسنية اكادير

نُشر بتاريخ :  2018-12-18 - 11:00
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نور الدين . ب

سيكون فريق حسنية أكادير مجبرا على البحث عن ملعب أخر لإستقبال خصومه في البطولة الإحترافية ومسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما تقرر بشكل رسمي إغلاق ملعب مباشرة بعد نهاية مباراة الحسنية ضد مولودية وجدة غدا الثلاثاء برسم الجولة 12 للبطولة الإحترافية لمدة تقارب الشهر .

وجاء قرار إغلاق ملعب “أدرار” من اجل الصيانة وتغير العشب الذي تضرر بسبب كثرة المباريات .

النادي السوسي يعيش أزمة مالية خانقة ولم يجد بعد ملعب أخر لإستقبال خصومه ،كما أن ملعب الإنبعاث غير مؤهل لإستضافة المباريات

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