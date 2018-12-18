وجدة.. سائقو سيارات الأجرة الصغيرة يدخلون في إضراب مفتوح

هبة بريس: وجدة

إجتمعت المكاتب النقابية لمهني سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة، وأصدرت بيانا موجها للرأي العام وللسلطات المحلية، أوضحت فيه الوضعية المزرية التي يعانونها بسبب اكتساح سيارات الأجرة الكبيرة للمدار الحضري، نجم عنها مخاطر حقيقية ، مطالبة إلى تفعيل القرار العاملي 2015 الذي يحدد الخطوط المسموحة لكل صنف.

وتوصل موقع هبة بريس بنسخة من بيان المكاتب النقابية ، وضحت فيه الوضع الاجتماعي لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة والإكراهات التي يعيشها المهنيون ، مطالين بتنظيم محطات انطلاق الطاكسيات الكبيرة ومحطات وصولها، وهددوا بخوض أشكال نضالية في حال عدم تدخل السلطات المحلية حيث قرروا الدخول في إضراب مفتوح إبتداءا من يوم الاربعاء 19 دجنبر الجاري لتطبيق القرار العاملي الخاص بمجال اشتغال الطاكسيات الكبيرة داخل المجال الحضري لمدينة وجدة.

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