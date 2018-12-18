لتعزيز التعاون التجاري .. مزوار يدعو إلى إلغاء “الفيزا” بين المغرب وموريطانيا

هبة بريس

دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، إلى إلغاء التأشيرة بين المغرب وموريطانيا لتعزيز التعاون بين البلدين.

مزوار، أكد في كلمته بافتتاح فعاليات “المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي”، الإثنين بالعاصمة نواكشوط، ان “التأشيرة” تقف حاجزا أمام تقوية التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

هذا وينظّم المنتدى الذي يعد الاول من نوعه والذي يستمر حتى الثلاثاء، الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ونظرائهم المغاربة.

ويشارك في المنتدى المنظم بنواكشوط، أكثر من 300 شركة موريتانية، ووفد يضم 85 من رجال الأعمال المغاربة.

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