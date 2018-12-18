بمناسبة العيد الوطني .. الملك يبرق أمير قطر

نُشر بتاريخ :  2018-12-18 - 10:58
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني والمتمنيات لسمو أمير قطر بموفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري الشقيق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية ” كما أؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في تعزيز الشراكة المغربية القطرية وتنويع مجالاتها ، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين ، وبما يجسد ما يجمعهما من عرى الأخوة الراسخة والتقدير المتبادل”.

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تعليق واحد

  1. مواطن

    في 12:16

    الله يوحدهم اوخاويهم

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