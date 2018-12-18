خبر صادم لحارس الجيش الملكي ايمن ماجد

هبة سبور

حدد التقرير الطبي الذي انجزه الطبيب المشرف على حالة حارس الجيش الملكي لكرة القدم، أيمن ماجد، فترة الراحة التي يتوجب الخضوع لها بعيدا عن الميادين، بعد العملية الجراحية التي خضع لها ليلة السبت الماضي، ما بين خمسة وست أشهر، ما يعني نهاية الموسم بالنسبة له، وهي الفترة ذاتها التي يحددها عقد الاعارة الموقع بين فريقه الاصلي الفتح الرياضي و الفريق العسكري.

وحسب مصادر خاصة فإن ايمن ماجد تأثر كثيرا بالعناية الكبيرة التي أولاها النادي العسكري له بعد اصابته، حيث تم تخصيص جناح فاخر بالمستشفى العسكري بالرباط، اذ يسهر على راحته طاقم طبي متكامل، مع تكليف مستخدمين اثنين، بمراقبة تطور حالته وتلبية جميع طلباته، ليلا ونهارا، فضلا عن حرص الجنرال محمد حرمو رئيس الفريق على الاطمئنان عليه والرفع من معنوياته بشكل شخصي، حيث زاره مرتين منذ خضوعه للعملية السبت الماضي.

وشدد المصدر ذاته ان ايمن ماجد، ابدى رغبته في تفعيل بند الشراء في عقد الاعارة الذي سينتهي مع نهاية الموسم الجاري، وهي الرغبة ذاتها التي ابدتها ادارة الجيش، سيما أنها لمست انضباطا كبيرا للحارس الذي حذر العديد من المقربين من فريق الجيش من التعاقد معه بسبب سلوكه، غير أن الفترة التي قضاها في الجيش فندت لدى مسؤولي الجيش كل ذلك.

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