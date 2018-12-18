توقيف أول مشتبه به في جريمة قتل سائحتين بجبال توبقال

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة مراكش تمكنت من إلقاء القبض على أول مشتبه به في جريمة شمهروش البشعة بإقليم الحوز، والتي راحت ضحيتها سائحتين تحملان الجنسية الدنماركية والنرويجية.

واكدت نفس المصادر، ان المشتبه به الذي اوقفته عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، يقطن بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش، وذلك وسط تضارب الأنباء عن وجود مشتبه آخر ينحدر من مدينة مراكش متورط في جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين، واللتين تم فصل رأسيهما عن جسديهما.

يشار أن الجريمة المروعة التي أودت بحياة السائحتين اللتان تحملان الجنسية الدنماركية والنرويجية المزدادتين عام 1990و1994، استنفرت السلطات الاقليمية بالحوز حيث انتقل العامل التويمي إلى مسرح الجريمة، كما وصل والي أمن مراكش سعيد العلوة، ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية محسن مكوار، لتقديم الدعم الامني لفريق التحقيق التابع لمصالح الدرك الملكي باقليم الحوز.

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