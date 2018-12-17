فرقة امنية خاصة تحل بمنطقة توبقال لفك لغر جريمة مقتل السائحتين ( صور )

ضاهر محمد؛ مراكش

حطت قبل قليل بمركز امليل التابع لعمالة الحوز، طائرة هيليكوبتر، على مثنها فرقة امنية خاصة تابعة للدرك الملكي، من اجل فك لغز الجريمة الشنعاء التي هزت المنطقة، بعد العثور على جثة سائحتين تحملان الجنسية الدنماركية والنرويجية واللتين تم فصل رأسيهما عن جسديهما،

وكشفت مصادر لهبة بريس، ان الفرقة الامنية الخاصة التابعة للدرك الملكي حلت بالمنطقة من اجل التوصل لمرتكب الفعل الجرمي، نظرا للامكانيات المتطورة التي تتوفر عليها للتوصل في اسرع وقت ممكن لمرتكب الجريمة.

وكشفت مصادر من المنطقة، ان الجريمة التي اهتزت لها المنطقة صباح اليوم، تعد الاولى من نوعها، خصوصا ان ساكنة المنطقة تقوم بتأمين تنقل السياح الاجانب بين جبال توبقال، حيث لم تستبعد نفس المصادر ان يكون للحادث تصفية حسابات بين السائحتين ومرتكب الجريمة.

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