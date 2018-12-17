معتقلو الريف ينسحبون من المحاكمة والدفاع ينتفض في وجه كتابة الضبط

هبة بريس ـ الرباط

أعلن معتقلو “حراك الريف” خلال محاكمتهم، اليوم الإثنين، انسحابهم من الجلسة احتحاجا على وضعهم في القفص الزجاجي

وقال ناصر الزفزافي “نحن كمعتقلين سياسيين نبلغ المحكمة أننا قررنا أن ننسحب من المحاكمة لأننا نرفض وضعنا في هذا القفص الزجاجي، لأننا لسنا مجرمين بل معتقلين سياسيين” ، خلاقا للمهداوي الذي استمر في متابعة الجلسة

ولم تخلو جلسة اليوم من صراع اذ انتفض كل من المحامي لحبيب حاجي، ومحمد الهيني في وجه القاضي بعد اتهامهما لكتابة الضبط بتزوير محضر الجلسة السابقة، إذ أكد انه لم يتم تضمين طلب السراح المؤقت، الذي طالب به دفاع المهداوي، وأشار أنه سيلجأ لجميع الوسائل القانونية لإثباث ذلك.

وفي ذات الجلسة تقرر طرد الصحفي المهداوي بعدما انطلق في الاحتجاج مما دفع بالقاضي الى تنبيهه، ثم طرده .

بعد ذلك تدخل النقيب الجامعي موضحا قرار انسحاب الزفزافي ورفاقه من الجلسة، حيث طالب بتأخير الملف للسماح للدفاع بالتخابر مع المعتقلين لمحاولة وضع المحاكمة في سكتها الصحيحة على حد تعبيره.

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