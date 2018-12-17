امـزازي :الوزارة واعية بوضعية أساتذة السلم 9 و تسارع لترقيتهم

هبة بريس ـ الرباط

اكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الوزارة واعية بوضعية أساتذة السلم 9 وبمطالبهم، وتتجه إلى تسريع وتيرة ترقيتهم.

وأوضح أمزازي، في معرض رده على سؤال شفوي حول “وضعية أساتذة السلم9 ” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن ملف هذه الفئة مطروح حاليا للتداول والدراسة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مشيرا إلى أن وضعية هذه الفئة لا تهم فقط وزارة التربية الوطنية بل تهم قطاعات حكومية أخرى.

وأضاف أن الأمر يتعلق بفئة أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، المرتبين حاليا في الدرجة الثالثة (السلم 9)، والبالغ عددهم أربعة آلاف و659 موزعين على أساتذة التعليم الابتدائي (ألفين و266)، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و(ألفين و206)، والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد (187).

وذكر الوزير بأن توظيف هذه الفئة قد انتهى منذ سنة 2012 نظرا لتوجه الوزارة نحو إلغاء السلاليم الدنيا، ومنها السلم التاسع تدريجيا، وذلك انسجاما مع اقتراحات النقابات التعليمية.

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