عبد المولى يتصدر صفحات الجرائد بعد إغلاق مقرات التعاضدية العامة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تصدر عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، عناوين عدد من الجرائد الوطنية، بعد إغلاق عدد من مقرات التعاضدية في وجه المنخرطين وموظفيها .

وقالت تلك الجرائد أن هناك مراسلات لوزير الاقتصاد والمالية، تبلغ رئيس التعاضدية عدم قانونية فتح مراكز وعيادات طبية ببعض المدن، مشيرة نفس الوسائل الاعلامية عن وجود شبوهات في الحسابات المالية للتعاضدية.

وكشفت بعض الجرائد الوطنية على صفحاتها الاولى، حجم الاموال التي تم صرفها في الجمع العام للتعاضدية بمراكش بمبلغ 264 مليون سنتيم، وجمع عام اخر بمبلغ 127 مليون.

ولعل التطورات الاخيرة بإغلاق المقرات وعدم إخبار المنخرطين خصوصا من فئة المرضى والمتقاعدين القادمين من مدن بعيدة، يستدعي تدخل الجهات المسؤولة قبل أن يتطور الوضع، خصوصا أن فئة الموظفين بالتعاضدية بدورها أصبحت غير قادرة على التجاوب مع رئيس التعاضدية، وأنه تم إخبار مفتش الشغل بالبيضاء بتصرف رئيس التعاضدية باغلاق مقرات عملهم في وجوههم .

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