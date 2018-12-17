التجمع الدستوري ينتقد تعاطي الحكومة مع مشاكل مدارس تعليم السياقة

هبة بريس ـ الرباط

انتقد فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، تعاطي كتابة الدولة المكلفة بالنقل مع مشاكل مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب، ودعا الوزارة إلى تقديم حصيلة حوارها مع الهيئات الممثلة لهذه المؤسسات.

وساءلت نوال المتوكل وزير كتابة الدولة المكلفة بالنقل، عن حصيلة وتقييم الحوار المفتوح مع الهيئات الممثلة لمؤسسة تعليم السياقة.

من جهة أخرى، اشار مصطفى بايتاس إن قطاع تعليم السياقة بالمغرب، لا يُدبر بالطريقة الجيدة، معتبرا أن عكس ذلك، سيجعله من القطاعات المنتجة للثروة.

وتابع بايتاس قائلا “تلخيص الموضوع كاملا في مجرد حوار اجتماعي فيه الأخذ والعطاء لن يحل الإشكال، واليوم هناك فرصة للتشغيل والرفع من الاقتصاد الوطني وأيضا لابراز جمالية هذه المؤسسات، فلا يمكن أن يبقى القطاع متشرذم لا يتم تجميعه في إطار هيئة، من أجل إبرام اتفاقية شراكة أو عقد برنامج ويكون مدعوما من طرف الدولة من أجل التطوير والتأهيل وأيضا لدفع المؤسسات للوفاء بالتزاماتها لتساهم في التشغيل”.

واعتبر بايتاس ـ حسب الموقع الرسمي للحزب ـ أن واقع مؤسسات تعليم السياقة اليوم لا يرضي الجميع، لأن الإمكانيات التي توضع من طرف الدولة شبه منعدمة، مقابل شكايات مرتفعة خاصة تلك المرتبطة بالظروف وبمحتوى الامتحان، مضيفا “تحديد عدد رخص السياقة والسعر الأدنى لكل مدرسة ليس بالأمر المفيد”.

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