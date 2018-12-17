توقيف مهاجرين بميناء طنجة المدينة حاولا تهريب كمية من المخدرات

س.بويعقوبي- هبة بريس

تمكنت مصالح امن ميناء طنجة المدينة أمس الاحد من توقيف مواطنين مغربين مقيمين ببلجيكا كانا علىً متن سيارة نفعية متوجهة الى طريفة الاسبانية ، حيث اسفرت عملية مراقبة امنية للسيارة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة عن اكتشاف 8 كيلوغرام و نصف من المخدرات .

الكمية عثر عليها مدسوسة بعناية فائقة بمكانً تواجد مقود السيارة ، حيث تم تفكيك اللوح الأمامي للسيارة المقابل للسائق و استخراج المخدرات المدسوسة .

الموقوفان ( 38 سنة ) و ( 34 سنة ) تم وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معهما من طرف فرقة الشرطة القضائية بمنطقة ميناء طنجة المدينة تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة المختصة .