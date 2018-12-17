بنعتيق : الجنة غير موجودة في أوروبا و “الحرفة ” أحسن للشباب المغاربة

هبة بريس ـ الرباط

اوضح عبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، إن وزارته في اتصال دائم مع السفارة المغربية في تونس ومع السلطات الليبية من أجل إعادة باقي المغاربة العاقلين في ليبيا.

بنعتيق الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المغاربة العالقين في ليبيا في وضع آمن قبل ان يكشف قائلا “نحن نتحمل مسؤوليتنا للحفاظ على أمن بلادنا، وقمنا بسلسلة من عمليات الترحيل لمئات المغاربة العالقين في ليبيا”.

وتابع بنعتيق كلامه قائلا:” على المجتمع المدني تحسيس الشباب وعائلاتهم أن الجنة غير موجودة في أوروبا، وأن عليهم البقاء في وطنهم، لأن العمل موجود في المغرب” مضيفا ” الحرفة أحسن للشباب المغاربة من المغامرة عبر الطرق غير الآمنة”.

وتظهر بين الفينة والاخرى مقاطع ” فيديو ” يطالب من خلالها مغاربة الحكومة بالعمل على ترحيلهم إلى بلادهم، وإنهاء المأساة التي يعيشونها.

وكان اخر مقطع ” فيديو ” قد اشار الى إن مجموعة من المغاربة يتواجدون في مقر مكافحة الهجرة غير النظامية بالعاصمة طرابلس ودعوا الملك محمد السادس إلى حل قضيتهم.

وأضافوا أن من بين العالقين داخل المقر الذي يوجدون داخله نساء وعددا من كبار السن والمرضى. وجدوا انفسهم وسط متاعب كبيرة بعدما تم استغلالهم من قبل جماعات تهريب المهاجرين تعمل على تكديس المئات في زوارق غير آمنة لنقلهم إلى أوروبا .

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