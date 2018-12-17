غضب بعد بتر الاتحاد العربي الصحراء المغربية من خريطة المملكة

هبة بريس ـ الرباط

قدم الاتحاد العربي لكرة القدم، اعتذار للاتحاد المغربي لكرة القدم، بعدما عمل على بتر خريطة المغرب، في صورة الملصق التي نُشرت على موقع الاتحاد العربي، والتي تضمنت وضع علم دولة كل نادٍ تأهل إلى دور ربع نهائي البطولة العربية فوق موقعها الجغرافي، قبل أن يتم تشويه حدود المغرب بتقسيمه إلى ثلاثة أجزاء.

وانتقد مغردون هذا السلوك الذي وصف بـ “المقصود ” خصوصا بعد حجب كافة الردود التي رافقت تدوينة الاتحاد العربي لكرة القدم في “تويتر” بعد الانتقادات اللاذعة، التي وجهها الجمهور المغربي لمنظمي البطولة العربية.

وبادر مسؤولو البطولة للاتصال بالناطق الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم محمد مقروف للاعتذار، قبل توجيه رسالة رسمية بعد ذلك للاتحاد المغربي، تضمنت تحميل المسؤولية للشخص المكلف بموقع الاتحاد العربي باعتباره نشر “صورة مفبركة”.