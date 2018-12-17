درك خريبكة يسقط سيارة محملة بالمخدرات

علم انه تم مساء الأحد 16 دجنبر 2018، إيقاف سيارة نقل بضائع من نوع مرسيدس 207 محملة بحوالي طن من مخدرات الكيف وأوراق التبغ (طابا)، وذلك على مقربة من جماعة الݣفاف التابعة لدائرةخريبكة.

وحسب مصادر جيدة الاطلاع فالعملية جاءت نتيجة تنسيق محكم بين دراجي الدرك الملكي بالطريق السيار والمركز الترابي ببولنوار التابعين لسرية خريبكة، وذلك بعد أن راودت عناصر الدرك الملكي شكوك بخصوص هوية سائق السيارة ووجهتها وحمولتها، حيث تم نصب كمين لها وإيقاف سائقها، وبعد تفتيش السيارة تم اعتقال شخصين فيما فر اخر حيث لا زال البحث جاريا عنه.

المعطيات المتوفرة تقول ان الأمر يتعلق بشحنة مخدرات تصل قيمتها المالية لحوالي 30 مليون سنتيم، كانت قادمة من نواحي إقليم وزان في اتجاه الفقيه بن صالح، حيث تم وضع المشتبه بهما رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة قصد البحث معهما حول المنسوب إليهما .

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