”أخنوش“ و ”كاليباتا“ يجتمعان بالرباط من أجل تفعيل مبادرة ” تريبل أ “

هبة بريس – الرباط

استقبل عزيز أخنوش ، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، يوم 17 دجنبر في مقر الوزارة بالرباط، السيدة أنيس كاليباتا رئيسة منظمة التحالف من أجل الثورة الخضراء في أفريقيا.

وخلال هذه المحادثات، ناقش المسؤولان العديد من القضايا المتعلقة بالفلاحة المستدامة في إفريقيا، كما تناولت المناقشات مبادرة تريبل أ وهي مبادرة لتكييف الفلاحة الإفريقية، قدمها المغرب وعرضت في مؤتمر كوب 22.

وحسب بلاغ توصلت به الجريدة فقد شكل هذا الاجتماع فرصة لكلا الطرفين لمشاركة رؤيتهما حول تفعيل هذه المبادرة التي تهدف إلى وضع الفلاحة الإفريقية في قلب المفاوضات في القمم المناخية، وإنعاش وتشجيع تفعيل مشاريع واقعية ومبتكرة في مجال تدبير التربة والتحكم في الماء الفلاحي، وتدبير مخاطر المناخ إلى جانب تعزيز قدرات التمويل وحلوله

كما هنأت من جانبها السيدة كاليباتا المغرب على التزامه بتنمية الفلاحة المستدامة في إفريقيا، لا سيما من خلال هذه المبادرة التي تؤسس للعمل في هذا المجال. وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن المغرب بمثابة نموذجا للعديد من البلدان الأفريقية، نظراً لخبرته المعترف بها والتزامه الدائم بالإدارة المستدامة لقطاع حيوي، مثل الفلاحة.

ويدوره أكد الوزير أخنوش دعم المغرب للجهود المختلفة في هذا المنحى، مشددا على الدور الهام الذي تلعبه الهيئة، باعتبارها فاعلا رئيسياً في تحول القطاع الفلاحي والنظام الغذائي ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘماشى ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، وﻣﻊ إﻳﻼء اهتمام ﺧﺎص بحماية اﻟﺒﻴﺌﺔ.

وللإشارة فإن منظمة التحالف من أجل الثورة الخضراء قد تأسست سنة 2006 من خلال شراكة بين مؤسسة روكفلر ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، حيث يتوفر التحالف اليوم على المزيد من المانحين، بما في ذلك دولا ومنظمات دولية .

هذا ويعول التحالف على الإستثمار في الزراعة للحد من الفقر والجوع في أفريقيا. ويساعد هذا البرنامج في جميع أنحاء القارة ملايين المزارعين من أصحاب الإستغلاليات الصغرى، على زيادة إنتاجهم الزراعي ودخولهم.

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