عــمارة : الوزارة خصصت 90 مليون درهم لتسييج القناطر المطلة على الطرق السيارة

هبة بريس ـ الرباط

افاد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إن وزارته خصصت 90 مليون درهم لتسييج القناطر المطلة على الطرق السيارة، واستخدام كاميرات المراقبة لرصد كل التحركات المشبوهة ولتجاوز حالات رشق مستعملي الطرق بالحجارة.

وأضاف اعمارة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، “التسييج سيشوه جمالية الطرق السيارة لكن نحن مضطرون لاستعماله مكرهين، لكن تبقى الطرق السيارة آمنة وما حصل من حالات لا يمكن تعميمها”.

وكشف اعمارة أن وزارة التجهيز والنقل صرفت مبلغ 42 مليار درهم، منذ سنة 2014، على بناء الطرق وصيانتها، وعلى السلامة الطرقية، وعلى برامج الطرق القروية بمعدل سنوي وصل إلى 8 مليار درهم.

وأشار اعمارة أن الطرق القروية لوحدها وصلت إلى 33 ألف كلم، مضيفا أن وزارته تقترح على وزارة الداخلية والجماعات الترابية اتفاقية للتكوين في مجال صيانة الطرق، لأن وزارة التجهيز مكلف بالبناء وعلى الجماعات أن تشرف على صيانة هذه الطرق.

ويواجه مستعملو الطريق السيار بالمغرب خطرا محدقا اذ تفاجأ عدد من السائقين بالحجارة تنهال على سياراتهم بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي خلف خسائر مادية كبيرة في سياراتهم، ورعب في أنفسهم بسبب هذه التصرفات الإجرامية التي قد تتسبب في وقوع حوادث سير مميتة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، صور عدة يبرز من خلالها أصحابها تعرض سياراتهم لاعتداءات بواسطة الحجارة في الطريق السيار، مناشدين المواطنين ضرورة توخي الحذر ومطالبين بتحرك المصالح الأمنية وعناصر الدرك الملكي من أجل التدخل لوضع حد لهذه الاعتداءات الخطيرة.

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