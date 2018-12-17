عــمارة : الوزارة خصصت 90 مليون درهم لتسييج القناطر المطلة على الطرق السيارة

هبة بريس ـ الرباط
افاد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إن وزارته خصصت 90 مليون درهم لتسييج القناطر المطلة على الطرق السيارة، واستخدام كاميرات المراقبة لرصد كل التحركات المشبوهة ولتجاوز حالات رشق مستعملي الطرق بالحجارة.
وأضاف اعمارة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، “التسييج سيشوه جمالية الطرق السيارة لكن نحن مضطرون لاستعماله مكرهين، لكن تبقى الطرق السيارة آمنة وما حصل من حالات لا يمكن تعميمها”.
وكشف اعمارة أن وزارة التجهيز والنقل صرفت مبلغ 42 مليار درهم، منذ سنة 2014، على بناء الطرق وصيانتها، وعلى السلامة الطرقية، وعلى برامج الطرق القروية بمعدل سنوي وصل إلى 8 مليار درهم.
وأشار اعمارة أن الطرق القروية لوحدها وصلت إلى 33 ألف كلم، مضيفا أن وزارته تقترح على وزارة الداخلية والجماعات الترابية اتفاقية للتكوين في مجال صيانة الطرق، لأن وزارة التجهيز مكلف بالبناء وعلى الجماعات أن تشرف على صيانة هذه الطرق.
ويواجه مستعملو الطريق السيار بالمغرب خطرا محدقا اذ تفاجأ عدد من السائقين بالحجارة تنهال على سياراتهم بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي خلف خسائر مادية كبيرة في سياراتهم، ورعب في أنفسهم بسبب هذه التصرفات الإجرامية التي قد تتسبب في وقوع حوادث سير مميتة.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، صور عدة يبرز من خلالها أصحابها تعرض سياراتهم لاعتداءات بواسطة الحجارة في الطريق السيار، مناشدين المواطنين ضرورة توخي الحذر ومطالبين بتحرك المصالح الأمنية وعناصر الدرك الملكي من أجل التدخل لوضع حد لهذه الاعتداءات الخطيرة.
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في 17:48
الله اعطيكم الصحة لفلوش تهدر في التفاهات ،لقيتوها سايبة 90مليون درهم تبني عشرات الثانويات والمستوصفات تتبخر في السياجات اين كان هذ المهندس القناطر عندما وضع تصاميمه ولماذا لم يسيج القناطر انداك ولماذا هذا المبلغ الضخم ربما سننام عشر سنوات مقبلة لنستفيق على 100 مليون درهم لتغطية القناطر وهكذا تتبخر مشاريع هذا الوطن
ميمي
في 17:50
٩٠ مليون درهم لتسييج فقط وااااو الا ماعجبكم حال سطح راسك
ابوسهيل
في 18:21
باز انا ولد الميدان وكاع القناطر ديال المغرب ما يتخسر عليها حتي نصف هذا المبلغ وتقاد
مصطفى
في 21:41
هل يمكنك ان تقول من الشركة التي اخدت كونترا للعمل في هذه القناطر وكم تكلفة القنطرة الواحدة، لاننا نريد ان نعرف كيف تصرف أموالنا وشكرا