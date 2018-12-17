وزارة التربية الوطنية تنظم الملتقى الإفريقي الأول للتكوين المهني

هبة بريس

تنظم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمدينة الداخلة، يومي 21-22 دجنبر 2018، “الملتقى الإفريقي الأول للتكوين المهني” تحت شعار: “حكامة أنظمة التكوين المهني في خدمة قابلية التشغيل والتنافسية بإفريقيا”، وذلك في إطار النفس الجديد والمتجدد الذي أعطاه جلالة الملك محمد السادس، للتعاون جنوب-جنوب عموما، وللتعاون الإفريقي على وجه الخصوص.

وحسب بلاغ صحفي للوزارة، فإن الملتقى يهدف بالأساس إلى بحث الرهانات والتحديات المشتركة المرتبطة بحكامة التكوين المهني بإفريقيا وأثرها على تثمين الرأسمال البشري، حيث سينصب النقاش خلال هذا الملتقى حول محاور تهم الحكامة التشاركية وتحسين أداء أنظمة التكوين المهني، ملاءمة التكوين والتشغيل: الآليات والمقاربات، إضافة إلى محور التكوين المهني: رافعة لاندماج المهاجرين والتكامل جنوب-جنوب، ومحور خاص بالتعاون الدولي: مفتاح للإشعاع القاري للتكوين المهني، ثم محور مواكبة تطوير المهن لمواجهة التغيير المناخي بإفريقيا.

ويعد هذا الملتقى، حسب المصدر ذاته، مناسبة لتبادل الخبرات مع مختلف الدول المشاركة، حيث يسعى إلى التأكيد على مبادئ الحكامة التشاركية لأنظمة التكوين المهني في خدمة التنمية المندمجة، ورسم خارطة طريق لإرساء نموذج الشراكة بين البلدان الإفريقية وتأهيل الشباب خاصة الفئات في وضعية هجرة، إضافة إلى تعميق روابط التعاون بين المغرب والبلدان الأفريقية، وذلك بتفعيل “الرابطة الإفريقية لتنمية التكوين المهني”، التي تم إحداثها من طرف 15 دولة إفريقية في إطار الاتفاقية الإطار المتعددة الأطراف والموقعة بمكناس بتاريخ 18 أبريل 2017.

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