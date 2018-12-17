أردوغان: تركيا قد تبدأ عملية جديدة في سوريا في أي لحظة

هبة بريس - وكالات

تعهدت تركيا الاثنين، بالمضي قدما في خططها الخاصة باستهداف مسلحين أكراد في شمال سوريا، رافضة ما وصفته بالجهود الأمريكية لعرقلة عمليات عسكرية تركية شرقي نهر الفرات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إن تركيا قد تبدأ عملية عسكرية جديدة في سوريا في أي لحظة، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد بإيجابية على خطط تركيا القيام بعملية شرقي نهر الفرات.

وأدلى أردوغان بذلك خلال كلمة في إقليم قونية.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي، إن تركيا ستشن عملية جديدة خلال أيام ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة في شمال سوريا. وعبرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن قلقها الشديد وقالت إن قيام أي طرف بعمل عسكري أحادي هناك سيكون أمرا “غير مقبول”.

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