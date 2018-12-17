سلطات الحوز .. جثتي السائحتين الأجنبيتين تحملان آثار عنف على مستوى العنق

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية لعمالة إقليم الحوز أنه تم العثور صباح يومه الاثنين 17 دجنبر 2018، على جثتي سائحتين أجنبيتين، إحداهما من جنسية نرويجية وأخرى دنماركية، تحملان آثار عنف على مستوى العنق باستعمال السلاح الأبيض، وذلك بمنطقة جبلية معزولة وغير محروسة على بعد 10 كيلمترات عن مركز إمليل بإقليم الحوز في اتجاه قمة جبل توبقال.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية، حيث تم فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة من قبل السلطات الأمنية، للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث الإجرامي.

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