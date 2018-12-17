سلطات الحوز .. جثتي السائحتين الأجنبيتين تحملان آثار عنف على مستوى العنق

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هبة بريس
أفادت السلطات المحلية لعمالة إقليم الحوز أنه تم العثور صباح يومه الاثنين 17 دجنبر 2018، على جثتي سائحتين أجنبيتين، إحداهما من جنسية نرويجية وأخرى دنماركية، تحملان آثار عنف على مستوى العنق باستعمال السلاح الأبيض، وذلك بمنطقة جبلية معزولة وغير محروسة على بعد 10 كيلمترات عن مركز إمليل بإقليم الحوز في اتجاه قمة جبل توبقال.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية، حيث تم فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة من قبل السلطات الأمنية، للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث الإجرامي.
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المجموع 4 آراء
3
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Moroccan Man
في 14:23
عشرة السياح لي كيجيو في العام غادي تجريو عليهم بإنعدام الأمن في هاد البلاد
محماد
في 15:59
لا زالت تعيش على أرض هذه البلاد مع الأسف حيوانات مفترسة هما سيدتان قراتا الأمان ولكن حصل العكس وما ذنبهما .
مغربي
في 16:36
كل هدا بفعل وبسبب السياحة الخبيتة للمغاربة والمشعودين العرب الدين يتهافتون على ما يسمى شمهروش تفوووو على السياحة الداخلية
ولد لبلاد
في 18:24
هدا سببه التسيب وقلة المراقبة مع انعدام الصرامة مع قطاع الطرق والمغتصبين لدلك فالسياحة بالمغرب باتت في مهب الريح مع الإنفلات الأمني الدي تعرفه جل المدن المغربية، دون الحديث عن البوادي والمناطق المجاورة…
Moh akotat
في 18:46
الي يجي ما يرجع ثاني.
مغربي
في 19:49
كل هذا جاء نتيجةتراكمات وانفلات الامن بالمناطق الجبلية والتسيب والرشاوي المنتشرة في صفوف الدرك الملكي بجاعة اسني ودرك امليل و الامبالاة من طرف كل اجهزة السلطة بهذه المناطق الحيوية وكدا المتشرذمين او ما يعرف بالسياحة الذاخلية الذين يفسذون في كل شيء وكذا ما يسمى شمهروش الذي يجمع كل اصناف المجرمين
خديجة
في 21:24
بهاد التصرف الوحشي غتحركو على السياح وبالتالي الإقتصاد غيضعاف والأزمة غتزيد تكمل علينا