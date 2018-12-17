بعد احتجاجات فرنسا.. السترات الصفراء تهدد حكومة العثماني

ع محياوي- هبة بريس

إنطلقت اليوم الاثنين 17 دجنبر الجاري، أسبوع غضب الاتحاد المغربي للتقنيين بمختلف ربوع المملكة، ضد حكومة سعد الدين العثماني، التي تؤكد أن الحكومة تتعامل مع ملفها المطلبي بمنطق ”اللامبالاة ”.

وأول ما ظهر به التقنيون والتقنيات العاملون بالقطاعين الشبه العام والخاص بشكل احتجاجي، هو ارتداء السترات الصفراء ، بمقرات عملهم خلال أدائهم لمهامهم بمكاتبهم ابتداءا من اليوم الاثنين ، وغدا الثلاثاء، ويوم الجمعة المقبل.

وحسب مصادر ” هبة بريس ” ، فإن الاتحاد المغربي للتقنيين والتقنيات، قرر نهج أسلوب المحتجين الفرنسيين، وارتداء السترات الصفراء، للتعبير عن حالة الاستياء والغضب .

و أضاف ذات المصدر، أن التقنيون والتقنيات بمختلف جهات المملكة، يخوضون إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، مرفوقة بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية الجهوية والمحلية والقطاعية.

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ويطالب المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتقنيين، حكومة العثماني، بتعديل النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وإقرار درجتين خارج السلم، وتعديل المرسوم رقم 2.11.681 الخاص بكيفية إسناد المسؤولية، لتمكين التقنيين من التباري لولوج مناصب المسؤولية، وكذا إدماج حاملي الدبلومات التقنية والشهادات العليا في السلالم المناسبة، مع تسوية وضعيتهم الإدارية والمادية.

وفيما يخص التكوين، تطالب نفس الجهة، بفتح المدارس العليا والجامعات والمعاهد، أمام التقنيين الراغبين في متابعة التكوين والتكوين المستمر.

وفي مطلب يسعى من خلاله إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من التقنيين، يدعو المكتب، إلى الاعتراف بحقوق التقنيين بالقطاعين الشبه العام والخاص.

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