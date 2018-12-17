عاجل: العثور على سائحتين أجنبيتين مقتولتين باقليم الحوز

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محمد ضاهر - هبة بريس
علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن السلطات المحلية باقليم الحوز بمراكش، عثرت صباح اليوم على سائحتين مقتولتين.
وأفاد مصدر الجريدة، أن المعنيتين بالأمر، من جنسية دنماركية وترويجية، حلتا بمنطقة امليل “جبل توبقال” باقليم الحوز، قبل أيام للاستمتاع بالسياحة الجبلية، قبل أن يعثر عليهما جثتين هامدتين داخل خيمتهما بالمنطقة.
وأضاف ذات المصدر، أن المصالح المعنية بمختلف تلاوينها حلت بعين المكان لنقل الجثتين لمستودع الأموات، ولفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاتهما.
ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
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مصطفى د
في 13:21
اصبح الامن والعيش في سلام مستحيل في المغرب
خطير ان تدهب الى المناطق الناىيه بالنسبه للرجل
اما النساء فيستحيل
هناك طبقة من المجرمين تعرفهم ادارة الامن كل واحد باسمه ومع ذاك لا يسجلونهم انهم خطر على امن وسلامة البلاد والعباد حتى نحذر منهم
يونس
في 14:21
السياحة مشات صافي بسبب وتهور المسؤولين عن الامن
ساميكس
في 16:42
الحمد لله على نعمة الأمان التي صدعتم لنا رؤوسنا بها. وشوفوا الواقع الحقيقي وآنتظروا تصنيف المغرب الأمني في معاهد الدراسات.
مغربي
في 17:54
كل هذا بسبب تقاعس السلطات عن ردع المجرمين بأقصى العقوبات.