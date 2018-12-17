عاجل: العثور على سائحتين أجنبيتين مقتولتين باقليم الحوز

محمد ضاهر - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن السلطات المحلية باقليم الحوز بمراكش، عثرت صباح اليوم على سائحتين مقتولتين.

وأفاد مصدر الجريدة، أن المعنيتين بالأمر، من جنسية دنماركية وترويجية، حلتا بمنطقة امليل “جبل توبقال” باقليم الحوز، قبل أيام للاستمتاع بالسياحة الجبلية، قبل أن يعثر عليهما جثتين هامدتين داخل خيمتهما بالمنطقة.

وأضاف ذات المصدر، أن المصالح المعنية بمختلف تلاوينها حلت بعين المكان لنقل الجثتين لمستودع الأموات، ولفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاتهما.

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