فنانون تشكيليون بأكادير متذمرون من معرض تشكيلي

أحمد وزروتي - هبة بريس

استنكر فنانون تشكيليون ماتقوم به إحدى الجمعيات التي تدعي الاهتمام بالفن التشكيلي، لكنها تهدف الى الربح السريع في غياب تام عن التعامل مع الفنانين المحليين.

وفي تدوينة فايسبوكية، أكد الفنان التشكيلي ليمام دجيمي أن أحد المعارض المزمع تنظيمها بأكادير شهر ابريل القادم ماهو الا عبث في عبث، حيث أن ما يتم عرضه هو فقط لوحات لفنانين متعاقدين مع الجمعية ويؤدون مقابلا ماليا لحجز مكان ما داخل المعرض.

وجاء في تدوينة دجيمي:

كما يعلم الجميع لست ضد أي تظاهرة فنية بآكادير تحمل عنوان مهرجان أو ملتقى أو معرض كبير أو وطني أو حتى دولي… وكفنان تشكيلي ومستشار جماعي ببلدية أكادير وفاعل ثقافي، سأظل أدافع وأرافع من أجل دعم أي تظاهرة تشكيلية جادة تراعي المقاييس الدنيا للتظاهرات، وفي إطار ترشيد المال العام الذي يصرف على مثل هذه التظاهرات أقول لكم وللمسؤولين الترابيين ومسؤولي وزارة الثقافة بالجهة:

أوقفوا هذا العبث، “آرت فاير” “Art fair” تعني معرض للأروقة وليس معرض للفنانين التشكيليين من كل حدب أو قام بأداء مبلغ مالي لضمان مشاركته…

C’est une foire des galeries

لا تجعلونا أضحوكة أمام العالمين، وتكريس فكرة “الگرابز” بالمعقول بهذه المدينة. قلتها السنة وأقولها اليوم.

ومن يدعي ذلك فهو لا علاقة له بالفنون التشكيلية لا من قريب ولا من بعيد، وحتى المشاركين في هذه التظاهرة عن حسن نية والذين أعرف بعضهم أقول لهم الله يغفر لكم.. فالنية والتعاطف لا يشفعان لكم في الوقوع في مثل هذا الخطأ الفادح…. لقد وقعتم في الفخ.

في الصورة رفقته ملصق art fair يتضمن مشاركة 80 رواق عالميا وليس مشاركة فنانين تشكيليين.

ونكررها إذن art fair هو عنوان لتظاهرة فنية تسويقية تعرض فيها الأروقة أعمال فنانيها المتعاقدين معها.

كفى من استبلاد العباد.

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