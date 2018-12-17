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في 14:15
الناس إكتسحوا المريخ وانت تتكلم على الرقية و الجن،القرٱن لا يسترزق به ؛الصحابة رضي الله عنهم لا احد فيهم امتهن الرقية؛لا تاكلوا اموال الناس بالباطل
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ابو ياسر
في 14:15
الناس إكتسحوا المريخ وانت تتكلم على الرقية و الجن،القرٱن لا يسترزق به ؛الصحابة رضي الله عنهم لا احد فيهم امتهن الرقية؛لا تاكلوا اموال الناس بالباطل