رسميا .. “نيسان” تكشف مصير اللبناني كارلوس غصن

هبة بريس - وكالات

أصدرت شركة “نيسان” اليابانية، بيانا رسميا حول مصير الرئيس التنفيذي السابق للشركة، اللبناني كارلوس غصن، والمتهم بسوء السلوك المالي في اليابان.

وقالت الشركة اليابانية، وفق ما نشرته وكالة “فرانس برس” إن، مجلس إدارة “نيسان” اجتمع، صباح اليوم الاثنين، لكنه لم يوافق بعد على استبدال كارلوس غصن.

وأوضحت نيسان في بيانها إن اجتماع مجلس الإدارة في العاصمة اليابانية طوكيو، سيظل منعقدا لمناقشة ما سيقرره حول مصير غصن.

وتعتقل السلطات اليابانية غصن، منذ 19 نوفمبر، للاشتباه في تآمره مع المدير التمثيلي السابق لـ”نيسان” جريج كيلي لإخفاء حوالي نصف ما تقاضاه بالفعل خلال خمسة أعوام بدءا من عام 2010 وهو عشرة مليارات ين (88 مليون دولار).

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