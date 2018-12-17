“عض” شرطي وعرض مواطنين للسرقة بالعنف .. اعتقال مهاجر افريقي بالقنيطرة

هبة بريس - الرباط

اعتقلت المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة، متم الاسبوع المنصرم، مهاجر افريقي، متهم بالاعتداء على موظف أمن وتعريض مواطنين للسرقة بالعنف.

وأفاد مصدر أمني، أن المعني بالأمر، كان يعترض سبيل المارة ويعتدي عليهم معرضا إياهم للسرقة بالعنف، مشيرا الى أنه هاجم شرطيا و”عضه” بعدما حاول توقيفه.

وأضاف ذات المصدر، أن المصالح الأمنية تدخلت واعتقلت المعني الأمر لتقديمه للعدالة، مشيرا الى أن الشرطي المذكور تم نقله للمستشفى الاقليمي لتلقي العلاجات اللازمة.

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