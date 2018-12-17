وجدة.. جمعويون يطلقون حملة دفء للاشخاص بدون مأوى

هبة بريس : أحمد المساعد

في مبادرة إجتماعية جميلة ، إتفقت مجموعة من الجمعيات الخيرية على إطلاق حملة دفء بمدينة وجدة لفائدة الأشخاص بدون مأوى المتضررين من قساوة البرد .

كل ليلة تخرج جمعية خيرية وفق برنامج مسطر بشكل أسبوعي تم التفاهم والتوافق بين الفعاليات الجمعوية، تراهم يجولون بشكل تطوعي مختلف أحياء وأزقة المدينة لتوزيع وجبات عشاء وملابس وأغطية سوى لإدخال الدفء والاهتمام بفئة المتشردين الذين يتخذون من الشوارع مأوى لهم وكذا التبليغ على بعض الحالات المستعصية قصد التكفل بالعلاج .

لهذا الغرض النبيل تعتمد مواردهم المالية من مساهمات المحسنين عبر إطلاق نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذا القيام بأنشطة فنية تعود عائداتها للقيام بحملات دفء وخصوصا في فترة فصل الشتاء .

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