“إعرف حقوقك وواجباتك” محور لقاء تواصلي يستهدف مغاربة “برشلونة”

مكتب هبة بريس بمدريد _ يسير الإيحيائي

في مبادرة مهمة تستهدف من ورائها ” جمعية المحامين من أصل مغربي” تنوير الجالية المغربية المقيمة بكاتالونيا وضواحيها بحقوقهم وواجباتهم، نظمت الجمعية لقاءا تواصليا بمناسبة الذكرى السبعين لحقوق الإنسان بمدينة “طراسة” يوم السبت الماضي 15 دجنبر 2018.

اللقاء التحسيسي الذي يدخل في إطار ما سمي ب” الجمعية المتنقلة” التي سطرتها فعاليات حقوقية لفائدة الجالية المغربية تحت شعار “إعرف حقوقك وواجباتك” تعتبر ثمرة جهود متواصلة لعدد من المحامين المغاربة بالمهجر الذين أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن قضايا الهجرة بشكل عام وما تعتريها من خروقات طالما وصفت ب “العنصرية”.

وحضر اللقاء أزيد من 15 محاميا مغربيا ينتمون لكل من هيئة مدريد،خايين،تاراكونا،فالينسيا،أليكانطي،جيرونا،كانارياس،مايوركا،برشلونة، إضافة إلى رئيسي الهيئة العليا للمحاماة بكاتالونيا وطراسة وكذا المدافعة عن الشعب ونائب رئيس المجلس البلدي باعتبار التواجد المكثف لأبناء الجالية المغربية داخل منطقة نفوذه.

واستغرب المحامي “هلال تاركو الحليمي” الذي يعود له الفضل الكبير في تنظيم هذا اللقاء ( إستغرب) من غياب ممثلي القنصليات المغربية المتواجدة في منطقة كاتالونيا أذا ما إستثنينا حضور نائب القنصل العام لبرشلونة،رغم الدعوات التي تلقتها للمشاركة فيه أو على الأقل الحضور الفعلي لنشاط يخص المغاربة، كما حضر اليوم التحسيسي الذي دعم من طرف “العربية للطيران” و”التجاري وفابنك” جانب مهم عن أفراد الجالية المغربية الذين تفاعلوا بشكل إيجابي وطرحوا أسئلة كثيرة تتعلق بالجانب القانوني لعدة إشكاليات تخص ظروف إقامتهم في إسبانيا.

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