الوكالة المغربية للتعاون الدولي تتفق ونظيرتها الفلسطينية على الرفع من مستوى التعاون

هبة بريس

أجرى السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، الأحد 16 دجنبر 2018 بالرباط، مباحثات ثنائية مع عماد الزاهر، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي الذي كان مرفوقا بسفير فلسطين بالرباط احمد الشوبكي.

وتناول الطرفان سبل الرفع من مستوى التعاون الثنائي بين الوكالتين في مجالات ذات الاهتمام المشترك ودعم التعاون جنوب-جنوب خاصة بإفريقيا، كما اتفق الجانبان على التنسيق لإنجاز مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات في مجالات الصحة والطاقة والفلاحة وتقوية القدرات بإفريقيا، ودعم التعاون الثلاثي مع أطراف اخرى كالبنك الاسلامي للتنمية ومكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب، اضافة الى البنك البلجيكي للتنمية.

الى ذلك، نوه محمد مثقال، السفير مدير عام الوكالة المغربية للتعاون الدولي بمستوى العلاقات المميزة بين البلدين، مشيرا الى الدعم المطلق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للقضية الفلسطينية بصفته رئيسا للجنة القدس، وحرص الوكالة المغربية للتعاون الدولي على توفير كل الشروط المناسبة لفائدة الطلبة الفلسطينيين بالمغرب، مبرزا مجالات تدخل الوكالة المغربية للتعاون الدولي في الجوانب المتعلقة بالتكوين الطلابي والتعاون التقني ومشاريع التنمية البشرية بإفريقيا، اضافة الى المساعدات الانسانية.

من جانبه، تقدم سفير فلسطين بالمملكة بالشكر لجلالة الملك على الدور الدي يقوم به لنصرة القضية الفلسطينية والمستشفى الميداني الذي انجزه المغرب بغزة، مبديا اهتمام الجانب الفلسطيني بالحضور الهام للمغرب في افريقيا عبر مشاريع التنمية البشرية التي أشرف جلالة الملك على اطلاقها خلال زياراته الى عدد من الدول الافريقية الشقيقة،

من جهته، طالب المدير العام للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عناد الزاهر الاستفادة مِن التجربة المغربية بإفريقيا وفي مجال التكوين والتعاون التقني وتبادل الخبرات الفلسطينية المغربية لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود، اضافة الى إنجاز برامج عمل مشتركة في افريقيا في الشق المتعلق بتقوية القدرات في مجالات الصحة والفلاحة والطاقات المتجددة وغيرها.

كما اتفق الطرفان على التنسيق وتوحيد الجهود في الإعداد لأرضية مشتركة بخصوص الاجتماع الثاني العالي المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول التعاون جنوب-جنوب المقرر انعقاده بالأرجنتين في مارس 2019 (BAPA+40) باعتبار دولة فلسطين تتزعم مجموعة 77 + الصين، والمغرب عضو اللجنة المصغرة لوكالات التعاون الدولي التي ستساهم في الإعداد لهذه الارضيّة بتنسيق مع مكتب الامم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب.

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