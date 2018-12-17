حكيمي يتفوق على مبابي في جائزة الفتى الذهبي لسنة 2018

شفيق عنوري

تفوق الدولي المغربي ونجم بروسيا دورتموند الألماني، أشرف حكيمي، على الفرنسي كليان مبابي، في ترتيب جائزة الفتى الذهبي لسنة 2018.

واحتل حكيمي المركز الثامن في الجائزة التي توج بها مدافع أياكس أمستردام، الهولندي متياس دي ليخت، متفوقا على كل من ألكسندر أرنولد نجم ليفربول الذي جاء ثانيا، وكلوفيرت لاعب روما الذي حل ثالثا.

وجاء الفرنسي مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والذي توج مع منتخب بلاده بكأس العالم، في المركز ال13.

يشار إلى أن حكيمي يقدم أداء لافتا مع “أسود الفيستيفال”، منذ وصوله إلى الفريق، الصيف الماضي، قادما من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

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