بعد فضيحة “راقي بركان” .. نشطاء يطلقون هاشتاغ “أغلقوا الحوانيت”

هبة بريس - الرباط

اهتز المغاربة قبل أيام على وقع انتشار شريط فيديو يوثق لممارسة جنسية بين شخص كان يمتهن “الرقية الشرعية” وفتاة بمدينة بركان.

الفيديو الذي تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي، تبين أنه انتشر بعد اعتقال المعني بالأمر، الذي اعترف باستغلال زبوناته لممارسة الجنس مقابل تحقيق أغراضهم ب”الرقية”.

وفي هذا الصدد، طالب النشطاء الجهات المعنية بالتدخل لقنين مهنة “الرقية الشرعية” التي أصبحت “عمل من لا عمل له”، وطريقة للكسب السريع والمشبوه ولتحقيق غايات جنسية ومادية.

ونشر النشطاء، هاشتاغ “أغلقوا الحوانيت” تعبيرا منهم عن مطالبتهم بإغلاق جميع مراكز الرقية الشرعية التي انتشرت بشكل كبير في جميع المدن المغربية دون حسيب أو رقيب.

واعتبر النشطاء، أن عددا من الأشخاص الذين لا تربطهم صلة ب”الدين”، أصبحوا يمتهنون الرقية الشرعية بين ليلة وضحاها، ويستقطبوا عدد من “الضحايا” من مختلف المناطق وبأعداد كبيرة.

كما دعا النشطاء، الجهات المعنية الى القيام بحملات توعوية لفائدة المغاربة من مدمني “الرقاة” و”تجار الدين” الذين أضحوا يستغلوا جهل وغباء المواطنين للضحك عليهم على مرأى ومسمع من السلطات.

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