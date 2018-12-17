فيديو يهز “الفيسبوك” .. ضابط بالدرك يطرد زوجته وأبناءه للشارع وصديقه يعنفها على المباشر

هبة بريس - الرباط

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو لسيدة تحكي تعرضها للطرد رفقة أبناءها من بيت الزوجية دون تعويض أو قانون.

وحسب الفيديو الذي بثته المعنية بالأمر بتقنية “المباشر”، فتحكي هذه الاخيرة تعرضها للطرد في وقت متأخر من الليل رفقة أبنائها من بيت الزوجية، من طرف زوجها الذي يعمل ضابطا بالدرك الملكي.

وأضافت المعنية بالأمر، أن زوجها المسؤول بالدرك الملكي بمدينة أكادير، كشف لها علاقته بأحد الفتيات التي ينوي الزواج بها، حيث أنها لم تمتنع، قبل أن يفاجأها بالطرد بحجة أن الفتاة “صديقته” لن تقبل بالدخول على “ضرة”.

وتابعت ذات المتحدثة، أن زوجها طردها دون أن يسمح لها بأخذ ملابسها أو أغراضها من المنزل، مضيفة بالقول:”قاليهوم ايلا عتبات الدار نلوحها من الشرجم”.

وأشارت المتحدثة، أن زوجها يستغل منصبه ونفوذه للاعتداء عليها وتعنيفها وحرمانها من حقها في بيت الزوجية، لافتة أنه يتعنى بأحد زملائه وهو مسؤول أعلى منه درجة، هذا الأخير الذي ظهر في آخر الفيديو قبل أن يهاجمها بطريقة عنيفة ويهددها قائلا:”غادي نصيفطك للحبس”.

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