فيديو يهز “الفيسبوك” .. ضابط بالدرك يطرد زوجته وأبناءه للشارع وصديقه يعنفها على المباشر

هبة بريس - الرباط
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو لسيدة تحكي تعرضها للطرد رفقة أبناءها من بيت الزوجية دون تعويض أو قانون.
وحسب الفيديو الذي بثته المعنية بالأمر بتقنية “المباشر”، فتحكي هذه الاخيرة تعرضها للطرد في وقت متأخر من الليل رفقة أبنائها من بيت الزوجية، من طرف زوجها الذي يعمل ضابطا بالدرك الملكي.
وأضافت المعنية بالأمر، أن زوجها المسؤول بالدرك الملكي بمدينة أكادير، كشف لها علاقته بأحد الفتيات التي ينوي الزواج بها، حيث أنها لم تمتنع، قبل أن يفاجأها بالطرد بحجة أن الفتاة “صديقته” لن تقبل بالدخول على “ضرة”.
وتابعت ذات المتحدثة، أن زوجها طردها دون أن يسمح لها بأخذ ملابسها أو أغراضها من المنزل، مضيفة بالقول:”قاليهوم ايلا عتبات الدار نلوحها من الشرجم”.
وأشارت المتحدثة، أن زوجها يستغل منصبه ونفوذه للاعتداء عليها وتعنيفها وحرمانها من حقها في بيت الزوجية، لافتة أنه يتعنى بأحد زملائه وهو مسؤول أعلى منه درجة، هذا الأخير الذي ظهر في آخر الفيديو قبل أن يهاجمها بطريقة عنيفة ويهددها قائلا:”غادي نصيفطك للحبس”.
زوزو يصطاد السمك
في 10:12
اقول لهذه الأخت والله ولو كان في أعلى مرتبة فالقانون لا يرحمه لا هو ولا من يتعنى به حتى ولو كان General d armée فالقانون سيؤدبهما لا تخافي ابدا ولا ما عليك هو إرسال شكاية إلى القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط وتسجيل شكاية ضده في المحكمة اما عن التهديد الذي يهددك ما هو إلا عجرفة ولا يقدر ابدا فعل شيء كوني متيقنة من كلامي لا تخافي احدا لا هو ولا من يتعنى به والقانون ليس أبا لأجد بل هو فوق الجميع والرابح في الاخير هي انت وابناؤك لا محالة والسلام.
غير معروف
في 10:41
لا يمكن الحكم على هذه القضية قبل سماع الطرف الثاني
عامر
في 11:57
القانون لا يسمح له بطردك مع أبناءك وابناءه،سيري صحبة أبناءك عند وكيل جلالة الملك وقدمي شكاية له وأخرى إلى الجنرال وانه سيندم أشد الندم.والسيد رجل نزيه لن ينفعه معه احد مهما علت رتبهم،وانا اعرف الجنرال جيدا لا يظلم ولا يقبل الظلم.
وجدة
في 13:25
مهما كانت الاحوال لاحق له في اخراجها وطردها من البيت . وعندما تذكر اكادير فالفاجعة .
رشيد
في 22:54
يجب أن يتم تأديب هذا الدركي وصديقه الساءب
youness
في 08:56
قدمي شكاية إلى قيادة الدرك الملكي بالرباط وسوف يعاني أشد المعانات