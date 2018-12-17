قضية خاشقجي .. السعودية تستنكر موقف “الشيوخ الأميركي”

هبة بريس - وكالات
استنكرت المملكة العربية السعودية الموقف الذي صدر مؤخرا من مجلس الشيوخ الأميركي، ويتضمن تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن “المملكة تستنكر الموقف الصادر مؤخرا من مجلس الشيوخ الأميركي، وتؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بأي شكل من الأشكال أو المساس من سيادتها أو النيل من مكانتها”.
وأبدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، “استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكن لها المملكة كل الاحترام، وتربط المملكة بها روابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بنيت على مدى عشرات السنين لخدمة مصالح البلدين والشعبين”.
مصطفى
في 22:01
وهل يعني ان دولة صديقة وحليفة ستساعدكم في انتشار الفساد ولاستبداد وزهق الأرواح دون وجه حق ، امام العالم، نفهم جيدا ان معظم حكام الشعوب العربية يذيبون معارضيهم في الاسيد ويسجنونهم ويجلسوهم على القراعي ، ولكن قد افتضح امركم ، وحمايتكم ستكون خسارة للاميركيين وخسارة لمصداقيتهم التي يجب ان تستعمل لجني أرباح اكثر ، وخصوصا اننا نعيش وسط عالم الأغنياء المسيطرون