قضية خاشقجي .. السعودية تستنكر موقف “الشيوخ الأميركي”

هبة بريس - وكالات

استنكرت المملكة العربية السعودية الموقف الذي صدر مؤخرا من مجلس الشيوخ الأميركي، ويتضمن تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن “المملكة تستنكر الموقف الصادر مؤخرا من مجلس الشيوخ الأميركي، وتؤكد رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بأي شكل من الأشكال أو المساس من سيادتها أو النيل من مكانتها”.

وأبدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، “استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة معتبرة في دولة حليفة وصديقة تكن لها المملكة كل الاحترام، وتربط المملكة بها روابط استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية عميقة بنيت على مدى عشرات السنين لخدمة مصالح البلدين والشعبين”.

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