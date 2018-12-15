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3 تعليقات

  1. حسن

    في 00:04

    يجب تعذيب هذا الكلاب اشد عذاب.
    يجر بالسيارة حتى يبقى فى غير العظم

  2. محمد

    في 00:27

    ذءب في جلد نعجة

  3. L7OU

    في 21:21

    الساكت عن الحق ، شيطان أخـــــــــرس
    لم لم تُبلغ عنه ؟؟؟

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