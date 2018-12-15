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في 00:04
يجب تعذيب هذا الكلاب اشد عذاب.
يجر بالسيارة حتى يبقى فى غير العظم
في 00:27
ذءب في جلد نعجة
في 21:21
الساكت عن الحق ، شيطان أخـــــــــرس
لم لم تُبلغ عنه ؟؟؟
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حسن
في 00:04
يجب تعذيب هذا الكلاب اشد عذاب.
يجر بالسيارة حتى يبقى فى غير العظم
محمد
في 00:27
ذءب في جلد نعجة
L7OU
في 21:21
الساكت عن الحق ، شيطان أخـــــــــرس
لم لم تُبلغ عنه ؟؟؟