ملف ” أستاذ تارودانت” ينتهي ببراءة المتهمين ‎

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضعت محكمة النقض بالعاصمة الرباط، نهاية لمسار طويل من المحاكمات في أهم الملفات المثيرة للجدل ، ملف ” أستاذ تارودانت ” وذلك بتبرئة المتهم “الحسين أبو الرحيم” رئيس جماعة تينزرت بنفس الاقليم، من تهمة الاختطاف والاحتجاز والتعذيب.

وكانت الغرفة الجنائية الاستئنافية قد قضت ، بطي ملف “اختطاف واحتجاز ” أستاذ تارودانت”، الذي عمر أزيد من 7 سنوات داخل رداهات محكمة الاستئناف بأكادير. وقررت هيأة الجنايات تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الرئيسي، رئيس جماعة “تنزرت”ومن معه، بسبب جناية اختطاف واحتجاز وتعذيب الاستاذ عبد الناصر .

وجرى النطق بالحكم القاضي بتأييد البراءة لأربعة متابعين في القضية، بعد أن قدمت طلبات دفاع الأستاذ على الغرفة الثانية بالمحكمة، أزيد من سنتين ونصف من الانتظار، لاستصدار خبرة طبية، بعد ادعائه بأنه يعاني خللا عقليا ووضعية نفسية مختلة، من أجل عدم متابعته من طرف المتهمين الأربعة، بما فيها حالة الاعتقال التي خضعوا لها أثناء التحقيق.

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