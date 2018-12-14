ملف ” أستاذ تارودانت” ينتهي ببراءة المتهمين ‎

ع اللطيف بركة : هبة بريس
وضعت محكمة النقض بالعاصمة الرباط، نهاية لمسار طويل من المحاكمات في أهم الملفات المثيرة للجدل ، ملف ” أستاذ تارودانت ” وذلك بتبرئة المتهم “الحسين أبو الرحيم” رئيس جماعة تينزرت بنفس الاقليم، من تهمة الاختطاف والاحتجاز والتعذيب.
وكانت الغرفة الجنائية الاستئنافية قد قضت ، بطي ملف “اختطاف واحتجاز ” أستاذ تارودانت”، الذي عمر أزيد من 7 سنوات داخل رداهات محكمة الاستئناف بأكادير. وقررت هيأة الجنايات تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الرئيسي، رئيس جماعة “تنزرت”ومن معه، بسبب جناية اختطاف واحتجاز وتعذيب الاستاذ عبد الناصر .
وجرى النطق بالحكم القاضي بتأييد البراءة لأربعة متابعين في القضية، بعد أن قدمت طلبات دفاع الأستاذ على الغرفة الثانية بالمحكمة، أزيد من سنتين ونصف من الانتظار، لاستصدار خبرة طبية، بعد ادعائه بأنه يعاني خللا عقليا ووضعية نفسية مختلة، من أجل عدم متابعته من طرف المتهمين الأربعة، بما فيها حالة الاعتقال التي خضعوا لها أثناء التحقيق.
عبد الله
في 18:49
سواء كان الحكم نزيها او غير نزيه ، في هذه القضية او في غيرها .لاثقة ابدا في نزاهة القضاء المغربي.
عادل منصف
في 05:48
لاثفة في نزاهة القضاء المغربي وهذا اصبح معروفا عالميا ونحن مغاربة المهجر نخجل من القضاء المغربي لسمعته السيئة على لسان الجميع لانه اصبح مهزلة واضحوكة على لسان الأجانب نحن المغاربة نعرف ونعلم جيدا بفساد وعدم نزاهة القضاء المغربي ولكن المصيبة والطامة الكبري هي السمعة المنحطة والاستهزاء بالقضاء المغربي من طرف الأجانب بدون اسثتناء
محگور
في 06:30
تعودنا على المهازل في المحاكم المغربية ، لا نثق في القضاء . رشوة محسوبية خرق للقانون انتقام …الخ.
عبد العزيز
في 03:36
ضهر الحق و زهق الباطل
محمد
في 13:44
على سلامتوا انتصر دهابا وايابا واشواط اضافية ههههه ابو الرحيم مرضي الله والوالدين
كمال تارودانت
في 15:44
اربي واش هاد الأستاد كيضحك علی الشعب ولا علی الله ؟
(بعد أن قدمت طلبات دفاع الأستاذ على الغرفة الثانية بالمحكمة، أزيد من سنتين ونصف من الانتظار، لاستصدار خبرة طبية، بعد ادعائه بأنه يعاني خللا عقليا ووضعية نفسية مختلة، من أجل عدم متابعته من طرف المتهمين الأربعة، بما فيها حالة الاعتقال التي خضعوا لها أثناء التحقيق.) ؟؟
هداك الأستاد من دوك الأساتذة لي خرجو علی صمعة التعليم
sabir
في 21:32
العدل فوق الجميع