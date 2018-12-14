فضيحة: صور مخلة بالحياء لمثليين داخل دور للضيافة بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

انتشرت مؤخرا مجموعة من صور بمدينة مراكش تخص اشهر مثليين على الصعيد العالمي، داخل دور للضيافة بممر النخيل.

ويضهر من خلال الصور التي توصلت بها هبة بريس، لاشهر كوبل مثلي على الصعيد العالمي يلتقطون لانفسم صور في اوضاع مخلة بالحياء داخل غرف دور الضيافة، التي تشرف على تسييرها اسبانية رفقة صديقها على سبيل الكراء.

وكشفت مصادر موثوقة لهبة بريس، ان دور الضيافة التي تحمل اسم Casa Gyla بممر النخيل، سبق ان احتضنت اكثر من مرة حفلات خاصة بالمثليين بعيدا عن اعين رجال الامن، كما ان الاسبانية التي تستغل دور الضيافة على سبيل الكراء بموجب عقد بينها وبين ابن الوزير السابق، لا تقوم بالتصريح لمصالح الاستعلامات العامة بولاية امن مراكش بالاشخاص الذين يتوافدون عليها مخافة اكتشاف امرها.

وقام الزوار المثليين مباشرة بعد التقاط الصور المخلة بالحياء الخاصة بهم داخل دور الضيافة، بنشرها على صفحتهم بانستاغرام والتي تحمل اسم bungalow15 الامر الذي يعري واقع الدعارة بالمدينة الحمراء و التي تناسلت و صارت وكرا لهاته الممارسات المشينة والتي تسيء لساكنة المدينة المحافظة.

ما رأيك؟ المجموع 22 آراء 20 2