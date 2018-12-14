فضيحة: صور مخلة بالحياء لمثليين داخل دور للضيافة بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش
انتشرت مؤخرا مجموعة من صور بمدينة مراكش تخص اشهر مثليين على الصعيد العالمي، داخل دور للضيافة بممر النخيل.
ويضهر من خلال الصور التي توصلت بها هبة بريس، لاشهر كوبل مثلي على الصعيد العالمي يلتقطون لانفسم صور في اوضاع مخلة بالحياء داخل غرف دور الضيافة، التي تشرف على تسييرها اسبانية رفقة صديقها على سبيل الكراء.
وكشفت مصادر موثوقة لهبة بريس، ان دور الضيافة التي تحمل اسم Casa Gyla بممر النخيل، سبق ان احتضنت اكثر من مرة حفلات خاصة بالمثليين بعيدا عن اعين رجال الامن، كما ان الاسبانية التي تستغل دور الضيافة على سبيل الكراء بموجب عقد بينها وبين ابن الوزير السابق، لا تقوم بالتصريح لمصالح الاستعلامات العامة بولاية امن مراكش بالاشخاص الذين يتوافدون عليها مخافة اكتشاف امرها.
وقام الزوار المثليين مباشرة بعد التقاط الصور المخلة بالحياء الخاصة بهم داخل دور الضيافة، بنشرها على صفحتهم بانستاغرام والتي تحمل اسم bungalow15 الامر الذي يعري واقع الدعارة بالمدينة الحمراء و التي تناسلت و صارت وكرا لهاته الممارسات المشينة والتي تسيء لساكنة المدينة المحافظة.
مراد
في 10:53
يجب اتخاد اقضى العقوبات في حقهم ان كان فعلا قانون.صور تدعو للغثيان .اللهم اخسف بهم الارض
TAZI
في 11:27
يجب اتخاد اقضى العقوبات في حقهم صور تدعو للغثيان .اللهم اخسف بهم الارض.
سيمو
في 17:41
علامات الساعة اللهم عافينا
خديجة من تازة
في 18:09
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فريد من طنجة
في 18:11
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم شوهو بالرجاال
محمد من تاونات
في 18:14
يجب أن تأخذ في حقهم أشد أنواع العقوبات لأننا في بلدة إسلامية ومعتقداتنا الدينية تخالف تماما هذه التفاهات
الحاج بوبكر
في 18:16
علامات الساعة بانو
الله يخرجنا من هاد الدنيا بلا عيب
تّفو
في 18:31
تّفو على اللواطيين، لا عقل لا رجولة لا فطرة سليمة
حكيم
في 18:36
تّفو على اللواطيين، لا عقل لا رجولة لا فطرة سليمة، البهائم احسن منهم
هُولاكو
في 22:15
طبقا للقاعدة اللغوية لجَمع “المخنث” السالم، فإن “المِثلِيِّينات” عبارة عن كائنات من كوكب زُمُرُّدَة
EL HAMDAOUI SALAM
في 19:15
DES SCANDALES SEXUELS DES PÉDÉRASTES DU MONDE SE DONNENT RENDEZ VOUS CHEZ ET QUI FONT DE NOTRE PAYS ET PARTICULIÈREMENT NOTRE PRESTIGIEUSE VILLE DE MARRAKECH LE LIEU DE LA DÉBAUCHE INTERNATIONALE .
LE MAROC ,NOTRE CHER PAYS EST CONSIDÉRÉ A TORT OU A RAISON PAR CERTAINES MAUVAISES LANGUES A L’ ETRANGER COMME LE PAYS OU SE PRATIQUE LE TOURISME SEXUEL COMPARÉ A LA THAÏLANDE.
A QUAND LES DIRIGEANTS DU PAYS ALLAIENT SE DÉCIDER A REDORER LE BLASON DE NOTRE PAYS EN DÉCLARANT UNE GUERRE SANS MERCI A LA DÉBAUCHE PARTOUT OU ELLE SE TROUVERAIT DANS LE PAYS ET A MARRAKECH EN PREMIER LIEU?
غير معروف
في 23:22
وسيروا ديوها في الارهابيين الاول اللي كيدبحوا الناس وعطيوا التيقار لامور الناس الحميمية اللي كيديرها بين الحيطان فتلك حرية شخصية وانت تتصنعون البلاهة فانتم تعلمون جيدا ان اكثر من تلت السياح الزائرين لمراكش ياتون للمتعة الجنسية او لقضاء عطلة رومانسية ولا تتحدتوا على الشرف الزائف والبلد غارق في البطالة واطفال الشوارع والرشوة والمحسوبية والحراكة هناك شرفكم الحقيقي لتكافحوا ضد ذلك العار وليس التذخل فيما تفعله عورات البالغين واخيرا هل انتم افضا اخلافا من اوروبا التي تمنخح الحريات ولاتتذخل في العلاقات الحميمية بين البالغين