الفنان ”حميد الزاهير“ في ذمة الله

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هبة بريس – الرباط
انتقل صباح يومه الإثنين إلى رحمة ربه الفنان الكبير عبد الرحيم الزاهير بعد معاناة مع المرض نتج عنها تدهور كبير لحالته الصحية خلال الشهور الماضية.
وحسب ما صرح به ابن الراحل لجريدة هبة بريس فإن والده فارق الحياة اليوم الاثنين بالمنزل بعد معاناة مع مرضه الذي لم ينفع معه علاج.
هذا ويشار أن الحالة الصحية لصاحب أغنية ”لالة فاطمة“، عرفت تدهورا كبيرا خلال الفترة الماضية ما عجل بنقله لمرات متتالية إلى مصحة خاصة بمدينة مراكش، قبل أن يتم نقله إلى المنزل بعد تعافيه تدريجيا غير أن القدر كان له ما كان.
ما رأيك؟
المجموع 18 آراء
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عبداللطيف
في 10:40
الله يرحمه ويدخله فسيح جناته
مصطفى
في 11:08
رحمة الله عليه
يوسف
في 11:21
رحمة الله عليه
غير معروف
في 11:42
انا لله وانا اليه راجعون
المواطن
في 12:16
اللهم ارحمهرحمة واسعه واغفر لهو ادخله فسيح جناتك
مصطفى
في 12:57
ان لله وانا اليه راجعون
هوهو
في 18:49
يرحمه خالقه ان شاء .وانا لله وانا اليه راجعون.
ثريا من أسفي
في 20:22
إن لله وإنا إليه راجعون
فاطمة من بوجدور
في 20:23
الله يرحمه و يصبر أهله يا رب
علاء من أكادير
في 20:25
وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم بأحر التعازي لأسرة الفنان القدير حميد الزاهر ونسأل من الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته
عزيز من وجدة
في 20:27
يا أسفاه,فقدت الساحة الفنية أحد أهرام الأغنية المغربية, أنا لله وإنا إليه راجعون
غريب
في 04:14
ان الله وان إليه راجعون