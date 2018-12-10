الفنان ”حميد الزاهير“ في ذمة الله

هبة بريس – الرباط

انتقل صباح يومه الإثنين إلى رحمة ربه الفنان الكبير عبد الرحيم الزاهير بعد معاناة مع المرض نتج عنها تدهور كبير لحالته الصحية خلال الشهور الماضية.

وحسب ما صرح به ابن الراحل لجريدة هبة بريس فإن والده فارق الحياة اليوم الاثنين بالمنزل بعد معاناة مع مرضه الذي لم ينفع معه علاج.

هذا ويشار أن الحالة الصحية لصاحب أغنية ”لالة فاطمة“، عرفت تدهورا كبيرا خلال الفترة الماضية ما عجل بنقله لمرات متتالية إلى مصحة خاصة بمدينة مراكش، قبل أن يتم نقله إلى المنزل بعد تعافيه تدريجيا غير أن القدر كان له ما كان.

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