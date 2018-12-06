تارودانت…العثور على رضيعة حديثة الولادة مرمية بالواد الواعر

محمد ضباش ـ هبة بريس

عثرت السلطات المحلية بالمقاطعة الرابعة بتارودانت، بعد زوال يوم الخميس 6 دجنبر 2018 بالواد الواعر، على رضيعة متخلى عنها، حديثة الولادة، لا يتجاوز عمرها يوم واحد .

وفي التفاصيل علمت الجريدة من مصادر مطلعة، بأن مواطنا كان يهم بالمرور من إحدى المناطق الخالية بالواد الواعر بتارودانت بعد زوال اليوم الخميس ، قبل أن يفاجئ بأصوات صراخ وبكاء رضيعة كانت ملفوفة بقطعة من قماش مع ظهور قدمها من كيس بلاستيكي كانت قد وضعت فيه بعناية، ليقوم بابلاغ السلطات المعنية التي حضرت على عجل الى عين المكان وفتحت تحقيقا في الموضوع.

وحسب روايات متطابقة لشهود عيان من المنطقة، فقد لوحظ على أن جسم الطفلة لازال ملطخا بالدماء في ظل غياب أية معلومة تشير إلى هوية المتورطة في الإلقاء بفلذة كبدها بهذه الطريقة المأساوية التي لم تسفر لحسن الحظ عن أي مكروه للطفلة .



وكانت السلطات المحلية بتارودانت، قد استنفرت زوال يوم الخميس عناصرها للعثور على الأم البيولوجية للرضيعة ، بعدما تم التخلي عنها بهذه الطريقة الإجرامية والمأساوية، فيما تم نقل الرضيعة المتخلى عنها على عجل إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي المختار السوسي للتأكد من سلامتها الصحية ، حيث من المقرر إحالتها على جناج الأطفال المتخلى عنهم الى حين العثور على ذويها.

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