“دمرت حياتي” .. أسترالي يدعو سلطات بلاده الى ترحيل زوجته المغربية

هبة بريس - الرباط
طالب مواطن استرالي سلطات بلاده الى التدخل وترحيل زوجته المغربية ومعاقبتها بسبب نصبها واحتيالها عليه وعلى القانون.
تفاصيل قضية الاسترالي المدعو “فيصل”، تعود الى تعرفه قبل مدة على زوجته المغربية عبر موقع “مسلمة”، حيث اتفقا على الزواج والاستقرار بميدنة سيدني بأستراليا.
توجهت الى المغرب، يقول فيصل في مقابلة له مع أحد القنوات الاسترالية، التقيت عائلة أسماء وأقمنا حفل زواج كبير، ثم انتقلنا للعيش بسيدني.
وأضاف فيصل، أن أسماء وبعد استقرارها باستراليا تغيرت معاملتها وطبيعتها مع زوجها، حيث أصبحت تطالبه بملابس ومجوهرات وأحذية وحقائب وسفريات خمس نجوم، باهضة الثمن.
اشتغلت بوظيفتين واقترضت أموالا طائلة، يضيف فيصل، لتلبية متطلبات وحاجيات أسماء وأسرتها التي كانت ترسل لها مبالغ مالية مهمة كل فترة، غير أنها كانت كل مرة تختلق أسبابا لتعكير صفو علاقتنا وحياتنا.
في أحد الأيام، يسترسل ذات المتحدث، عدت إلى المنزل بعد عملي، ووجدت فوضى كبيرة، جميع الأثاث مكسر ومتلف وقنينات الخمر مسكوبة على الجدران والأرض، وكانت أسماء تصرخ بشكل هستيري وتخاطبني قائلة:”تريد ترحيلي للمغرب”.
بعدها، توجهت مسرعة الى السلم الآلية “الاسانسور” وقامت بضرب نفسها وتوجيه كدمات لوجهها، وذهبت لمركز الشرطة، جيث اتهمتني بالاعتداء عليها وتم اعتقالي بتهمة العنف الزوجي.
اعتقلتني الشرطة، ورافق أفراد من الأمن أسماء الى الشقة، حيث قامت بسرقة جميع أغراضي “ساعات اصلية نظارات غالية وجهاز الكومبيوتر خاصتي”، اتصلت بمحاميي لمساعدتي، حيث وبعد عناء كبير نجحنا في الحصول على تسجيلات الكاميرات المتبثة في العمارة وأتبثت براءتي.
أسماء دمرت حياتي، يقول فيصل، أنا اليوم أعيش في منزل مشترك ولدي ديون كبيرة علي دفعها، بينما أسماء لا تزال حرة طليقة دون محاسبة وتعيش بنفس البلد، مطلبي الوحيد معاقبتها وترحيلها لبلدها بسبب الضرر المادي والعاطفي والنفسي الذي تسببت لي به.
مغربي اصيل
في 09:55
تستاهل اكثر من ذالك يا صديقي، تركت الاستراليات فاتنات الجمال و الخلاق و لا عائلة تطلب اموالا لابنائها، و ذهبت لتبحث عن واحدة من اسود بقاع العالم، اغلب المغربيات لا تبحثن من خلال الزواج سوى عن المال في المغرب.
مغربية متتبعة
في 10:08
التي تقوم بهذه الأفعال ليست سوية انها مريضة نفسانيا ويجب معالجتها
قارء
في 10:11
ايوا شفتي لي تبع الزين ،اظفر بدأت الدين،وكنتي من الاول توضع حدلا تتدين لتلبية نزواتها الله يرزقك الصبر والخلف،اما عن تركيبها فدالك من اختصاص السلطات ،رحلها انت من مخطط وكما حياتك
سامي لندن
في 10:54
حداري من المغربيات اقولعا لكل الاروربين ،
Brahim
في 11:01
كون تزوجتي شي وحدة مسلمة نيت كون گاع ميكونوا عندك زجاجات الخمر فالدار ولكن طاح الحك وصاب غطاه
مغربي
في 11:54
انا مغربي وتزوجت بمغربية ووقعت في نفس المشكلة. الله يحفظ. المغربيات خاطيرات في المغرب حمامة ملي توصل اروبا كور هايج.
غير معروف
في 12:07
المغربيات المهووسات بالزواج بالأجنبي و الهجرة على حساب الزواج من هذا الأجنبي أصبحن كثر لأن ابن بلدها يعرفها جيدآ ولا يمكنها اللعب عليه. أخي العزيز فيصل هاته المرأة تستحق الطرد من استراليا كي تصبح عبرة للإنتهازيات مثلها. المرأة تحب المال أكثر من الرجال و لو في الحلال.
ali
في 12:35
أصبحت المرأة المغربية خطيرة بعد تحالفها مع الشيطان. هي السبب الرئيسي لتخلف وفساد هذا الوطن المسكين
مغربي مغربي
في 13:57
الطيبون للطيبات …………..
عبدالله
في 14:15
لي داق لعسل يصبر لقريص نحل ههههه
Bouazza
في 14:43
أنت أخطأت أولدي الله إحسن عوانك.
لي درها بدو إفكها بسنو مثل مغربي هههههههههه
قالك يجب على الدولة اأستراليا أن تطردها الى المغرب
السيدة عنذها رخصة الإقامة أو ربما جنسية البلد لا يمكن لأي أحدا أن يطردها.
إلى في حالة تشكل فيها الخطر على أمن البلاد.
أمازيغ
في 14:55
هذه هي المغربية الصلبة التي نحترمها!!
يجب الاستيلاء على كل أموال و ممتلكات كل اجنبي يعتبر المغربية خادمة و يريد التلاعب بها.
هيا الى الامام و مزيدا من الضحايا يا بنات.
علاء
في 15:28
اعاني من نفس المشكل كنت متزوج مع فرنسية وتفارقنا بالضحك واللعب وعلاقتنا علاقة صداقة تزوجت في المغرب ملاكا لما نشفوا رجليها أصبحت الكلبة المجهولة تعرف القوانين والحقوق والعهر وتتشبه بالفرنسيس بفم أعوج لا اعمم ولكن الحقيقة اغلب اللي جابوا من البلاد يجيب قبره معاه ولا يكون راجل يدكها دكا لا المغربيات هجنوا مع ثقافة منار و المدبلجات والعهر و العفة مشات
محمد
في 17:03
القاضي يستمع لجميع الأطراف المتخاصمة أمامه حتى يتمكن من إصدار حكمه و لا يكتفي بطرف دون الآخر . فكيف ينب البعض هنا نفسه قاضيا و يصدر احكاما بدون بينة و لا دلائل مكتفيا بتصريحات من هذا الرجل ؟. ألا يجوز ان يكون هذا الرجل كاذبا و يختلق قصة ملفقة بعدما حبسته الشرطة ؟ هل شرطة استراليا بذلك الغباء لتنطلي عليها حيلة ابنة بلدكم المغرب ؟. هل الاسترالي لا يتسنى له توكيل محامي قادر على اثبات ما يقوله موكله ؟. على الانسان ان يتقي ربه و يصون لسانه قبل الخوض في اعراض الناس و مشاكلهم . و من يخض في اعراض غيره غدا سيجد عرضه في المزاد العلني .
samar
في 18:08
أنا تزوجت وجدية مند 23 سنة أنا في سعادة تامة ،زوجة متدينة علمتني صلاة الفجر،وأبوها لايطلب شيئا من مالها ، فهي موظفة وأبوها ليس طماعا حتى مع أختها البلجيكية التي تعرض عليه المال فيرفض بل يغضب .بل ينفق عليها وعلى أولادها الثلاثة مدة شهر في بيته خلال قضاء عطلتها السنوية بالمغرب.ولله الحمد والمنة على عكس بعض الأقاليم المعروفة التي تتاجر بالبنات ،خاصة مع الاجنبي.هندي مسلم تزوج من فتاة وجدية بحكم الجوار،رغم رفض العائلة في الأول إلا أنها وافقت بعد علمها أن الهند بها مسلمون.لهم خمسة أطفال وسعادة تامة في فرنسا.
مغربيات؟
في 18:42
كل رجل يستحق المراة التي تضحط عليه.اما المغربيات اصبحن تاجرات في العرض ولا يهمهن الشرف بل الاموال و(الفوحان) على بنات الدرب او الحي او المدينة حتى .انهن ناقصات عقل واخلاق با بعضهن صرن كالقاذوراتتفوح منها روائح نتنة جدا جدا.انكشف امر بائعات الجسد تحت اقنعة متعددة .
مهاجر
في 19:41
في اوربا تحتل النساء المغربيات المرتبة الاولى في الدعارة والمخدرات والشعوذة والكحول والنصب والاحتيال و…و…ادخلوا موقع wannonce وسترون المتزوجات والمطلقات والطالبات و.. كيف يبعن شرفهن وجسدهن مقابل المال.والله اصبحنا نستحيي ان نقول نحن مغاربة.مع كل احترامي للشرفاء.
مهاجر
في 21:33
المغربيات والتونسيات بدون استناء ……الجزيرية معروفة باخلاصها ان احربتك ايها الجزاءريون لقد اكرمكم الله بالزوجات بافعالكم تحية
اسماء الفيلالي
في 21:40
بعض الأسر المغربية تعتبر زواج بناتهن بالأجنبي استثمار ويجب استغلاله. الراتب الشهري يبعث الى المغرب كل شهر زيادة على الهدايا والملابس والمجوهرات. كل عددد كبير من الزيجات خربت بيوتهم بسبب الضغوطات التي تُمارس على الزوج من طرف عائلتها في المغرب.
valid
في 22:55
اياكم اللي باقي متقولب ادي شي موسخة ل برا .راها غير كتوصل ل خارج تتسيف ليك . انا اعرف احد الاصدقاء كان معي في الجامعة بمراكش . لم يتمم دراسته و غادر الى بلجيكا سنة 1988 ليعمل و يقيم هنالك . فعلا كان يعمل بجد و كان انسانا صبورا خلوقا استطاع ان يشتري فيلا رائعة في بلجيكا. حدثته نفسه سنة 1998 و قرر ان يتزوج بنت البلاد وفعلا تم دلك .و اقترحت عليه ان تصاحبه الى بلجيكا فقبل طلبها. فماذا حصل ايها الاخون ! تسببت له هذه الحتالة في السجن و اخذت منه الفيلا بعدما اتهمته بتعنيفها و كانت تسبه بأحط النعوت ( الزا….)
ولد حميدو
في 02:35
المغربية ادا تزوجت أجنبيا فمن أجل المال و ليس من أجل سواد عيونه
karim hilal
في 03:47
tfou la femme marocaine et le diable sont pareils, au jeunes eviteZ de vous marier avec une marocaine, moi je parle au RME LES MAROCAINS RESIDENT A LETRANGER. VOUS ALLEZ PERDRE TOUS.
أم سراج
في 12:26
لاحولا ولا قوة إلا بالله تسبون بنات بلادكم بسبب فئة قليلة فاسدة في المجتمع .ألا يوجد في المغرب مثل هذا النوع من البنات الإستغلاليات؟؟ إذن لماذا لا تسبون جمييع بنات المغرب وتسبون جمييع البنات اللواتي تزوجن من مهاجر أو أجنبي ؟؟ فالذي يريد البنات العفيفات لا يجدهن في الأنترنيت أو الشارع أو المقاهي …