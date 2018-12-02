فتوى جديدة تحدد اوقات مغادرة النساء للاعراس وتمنع الموسيقى

ع اللطيف بركة : هبة بريس
أثارت ” فتوى” منسوبة الى ما أطلق عليهم ب ” وجهاء ” قبيلة ” تنسيطة أخشاع” بإقليم زاكورة، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، تمنع الموسيقى والتزيين في الاعراس، وتحدد سقف زمني لا يتجاوز ” صلاة المغرب” للنساء لمغادرة الحفل، مع تهديد كل من اعترض على ” الفتوى” بغرامة مالية وعزلة اجتماعية بمقاطعة كل مناسباته.
“الفتوى” التي تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منها، لم تحمل أي إسم لاطار جمعوي او مذهبي، سوى كلمة ” وجهاء القبيلة” وحددت تاريخ الاصدار في فاتح الشهر الجاري، منعت الموسيقى ” ديدجي والنكافة في الاعراس والمناسبات، كما حددت تفعيل الاجراءات الزجرية للمخالفين في فاتح السنة الميلادية الجديدة.
وقد سبق لاوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في وقت سابق، أن منعت اصدار أي فتوى من أي شخص او جماعة، وأن المجلس الاعلى للافتاء هو المخول له قانونيا الافتاء في أمور الناس.
فهل تفتح سلطات زاكورة تحقيقا في هذه الفتوى وما هي الجهة الصادرة عنها، خصوصا بعد تداولها فايسبوكيا.
الزاكوري
في 15:59
مادخل وزارة الأوقاف والمجلس العلمي الأعلى في توافق أفراد القبيلة على شأن محلي يخص تنظيم أعراسهم . انسيتم اننا ما زلنا ننتظر فتوى ” المجلس العلمي الاعلى” فيما يخص الاقتراض من البنوك الربوية .
بشير الريفي
في 16:06
ماكرهناش تعمم هاد الفتوى على المغرب كلو راه هادشي ديال الأعراس ولا بزاف المرأة مني كتمشي ف تاسعة ليلا ماكترجع تالصباح
سامي لندن
في 16:20
معقول ما كي تقبلوا تاواحد،
ريان ارفود
في 16:21
هذا قانون عرفي يخص منطقة محافظة … ام تحبون فقط عيالات صايتي و الصفارة …تبا لكم يا بني علمان
لمهيولي
في 16:29
منطقة زاكورة لازال أهلها محافظين متمسكين بشرائع الدين الإسلامي الحنيف وقد استشعروا بظواهر الانحلال التي بدأت تتسرب إلى إقليمهم والتي غالبا ماتتجلى في الأعراس المختلطة حيث النساء متبرجات يسهرن حتى الصباح والمدعوون من الرجال يتفرجون عليهن وهن يرقصن فيلتقطون لهن الصور بهواتفهم
من حق أهل زاكورة أن يتخذوا هذا القرار المشرف والذي يدل على أن في المغرب رجالا غيورين على شرفهم .
ادريس
في 17:10
الشرف في ما يخص النساء فقط اما المطالبة بالحق في التعليم و التطبيب و البنية التحتية فليس ذلك مهم . المهم على النساء ان يدخلهم منازلهن قبل المغرب فقط
الحمراوي
في 18:03
هل قرأ هؤلاء المفتون دستور المغرب 2011 قبل ان يصوتوا عليه؟ من اراد ان يفتي فاليوجه افتاءه لمن له الولاية عليه اما ان يفتي للمجتمع فهذا شأن الدولة التي تأتمر بأمر ملك البلاد,هؤلاء اقرب الى اهل الكهف الله يتح بصرهم وبصيرتهم ويراجعوا القانون الاسمى للدولة المغربية قبل ان يصدروا مثل هذا الهراء,والسلام على من اتبع الهدى
الكسوفي
في 18:18
ماشاء الله عقبا للمغرب كله
ازرف
في 19:49
الامر لا يتعلق بما يسمى بالفتوى. كل مافي الامر هو اتفاق عرفي ليس الا سعيا للحفاظ علو الموروث الثقافي لقبيلتهم.
ايوب
في 20:37
بالنسبة للاعراس في المغرب يجب اخضاعها لتقنين صارم.هناك قاعات للحفلات توجد وسط تجمعات سكنية تقض مضجع الساكنة ايام الصيف
التخلف بالأعراس
في 22:09
نتمنى تعميم هذه المبادرة لأننا في المنطقة الشرقية لا ننام ليلا بالصيف كل يوم عرس يسمع على بعد أميال يستمر إلى غاية الخامسة أو السادسة صباحا وهذا لا يعقل, يجب تحديد سقف معين للصوت لا يجب أن تطلق الموسيقى بكامل قوتها, ويجب تحديد وقت لاستمرار العرس كأن لا يتجاوز الواحدة صباحا مثلا, لأن هناك مرضى هناك طلبة هناك موظفين هناك بشر يريد الراحة والنوم والعيش في سلام وليس كل يوم عرس وضجيج قهرتونا, يجب أن تعمل السلطات على حل هذا المشكل وكفى من التخلف.
الجهل بالدين
في 00:16
هل هؤلاء اوصياء علينا هذا هو العبث بعينه الذي له الحق في اصدار الفتوى هو المجلس العلمي المحلي لا احد يفتي بغير علم الم يقرؤو ما جاء في دستور المملكة
karim hillal
في 02:04
.Aux états unies, au Canada et en Europe, la musique s arrêtent a 23h00 . .
فقنا
في 03:57
استطيع ان افسم على بعض المفتتين انهم سكاري يعني مخمريين الكحول ويعطوا للمواطنينين المغفلين الفتوى هههههه
الحمراوي
في 05:18
اذا كانت الفتوى تقصد احداث الضجيج طيلة الليل فهذا من حق الساكنة وكان عليها ان تقول نطالب برفع الضرر لا ان تقدم لنا فتوى,فالضجيج طيلة الليل يقلق الناس وهذه عادة سيئة كلنا نرفضها لان راحة السكان مطلب جميل وعلى المجتمع ان يحترم اوقات الراحة.اما ان يفتي بدخول الرأة الى بيتها وقت المغرب فهذا تضييق لا مبرر له .هدانا الله لما فيه راحتنا جميعا’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Imad sehraoui
في 06:21
فاتح السنة الميلادية الجديدة. طز يا الوعد. الله يهديكم يا إما سيروا مائة بالمائة إسلاميا (الهجري). و لاباراكة متكدبوا علينا. هادوا بانوا ليا هي شي وحدين بغيين يديرو الزوزع و صافي.
alal
في 08:30
نريد وجهاء الشعب أن يصدروا فتوى مقاطعة الساعة و رفع الضرر على الناس .
من عين المكان
في 19:53
يتعلق الأمر بقانون عرفي وضعه هؤلاء الاشراف حفاظا على موروثهم الثقافي من الزوال، وما ادعيتم انه فتوى وما عرف شنو بهتان يرد على وجوهكم الصفراء، لو لم تكونو كذالك لاستقصيتم الامر عوض التكهن بما لا يعنيكم في شيء
غيور
في 14:24
رجالا والا فلا تحية قلبية اهل زاكورة الذين سيحافظون على تقالدهم بالطابع الاحترام والحشمة اب عن جد اقول لكم جزاكم الله خيرا وزاد في امثالكم
مغربي
في 18:40
استهزاء كوميدي دوزيم بالعلامة المالكي القاضي عياض -رحمه الله- يثير سخطا كبيرا في فيسبوك …
أثار مقطع من فقرة لأحد كوميدي القناة الثانية دوزيم في احتفالات رأس السنة، وهو يستهزئ بالعلامة المالكي القاضي عياض -رحمه الله- بوضع كتابه في المرحاض (مكتبة في المرحاض)، الكثير من السخط والشجب في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتساءل عدد من المعلقين: أين حماة المذهب المالكي؟ أيستهزء في قناة تمول من جيوب المغاربة بأحد أشهر نجوم العلماء المالكية، العلامة القاضي عياض؟!!
في حين اختار الكثيرون التنديد والتعبير عن سخطهم بالتصريح بأنهم لم يعودوا يشاهدون قنوات “الصرف الصحي”.
ننقل لكم عددا من التدوينات التي نشرت في فيسبوك لاستنكار هذا الاستهزاء البئيس:
الكاتب والباحث مصطفى بن عمور كتب تعليقا على المقطع: “هذه كائنات هلامية لا قيمة لها ولا معنى في وجودها.. بل ينحصر وجودها في بطون وما تحت البطون.. ولذلك يكون وكدهم هو ضرب القيم وتفتيت الكينونة بوعي أو بغير.. أقل ما يقال عنهم: سفهاء من غثاء الوجود سيرميهم سيل التاريخ الى مهاوي العدمية”.
يوسف وهابي العلمي كتب: “تافه في قناة عمومية قال: حنا فالطواليط عندنا مكتبة صغيرة كدخل تقرا كتاب د القاضي عياض تخرج قاضي حاجة!!
أهكذا أصبح يُستهزء بعلمائنا وصلحاء هذا البلد؟
القاضي عياض أحد كبار علماء المسلمين الذي يعتبر مرجع في شرح الأحاديث النبوية عند علماء المسلمين عبر الزمان وأشهر الرجال السبعة المدفونين بمراكش الذي قيل عنه: “لولا كتاب الشفا لما عُرف عياض ولولا عياض لما عُرف المغرب”.
ذ. طارق الحمودي وتحت عنوان”المرحاض.. والقاضي عياض.. ودوزيم.. ورأس السنة..!!”، كتب في حسابه على فيسبوك “في كوميديا “دوزيم” يُضحكون المغاربة بوضع “الشفا بحقوق المصطفى” للقاضي عياض في “المرحاض”!!!
في احتفال رأس السنة.. قناة اسمها “دوزيم-2M”، تستمتع بالسخرية والاستهزاء بالقاضي عياض، عالم سبتة، وأحد أئمة الحديث المالكية في المغرب، صاحب كتاب “الشفا في حقوق المصطفى”، و”الإلماع” و”الغنية” و”ترتيب المدارك”.
يخرج فيها علينا مهرج سخيف على تلك القناة.. يُضحك الحاضرين، بالسخرية من إمام من أئمة المسلمين، بأكثر الطرق وساخة وقذارة.. يستعمل صورة متخيلة عن كونه يملك مرحاضا به مكتبة.. يقرأ فيه الداخل كتاب “القاضي عياض” ثم يخرج وقد قضى حاجته.
لماذا يختار هذا المهرج القاضي عياض…؟
لماذا يومئ إلى “الشفا” الذي جعله القاضي عياض لبيان عالي مقام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟
هل طلب منه ذلك…؟ أم هو اجتهاد شخصي ؟
لماذا يجعله هذا المهرج في المرحاض.. ويقرنه بقضاء الحاجة…!؟
ومع كل هذا.. لم تتردد القناة في نشر المقطع الوسخ على قناتها في اليويتيوب.. بكل وقاحة..!
أين الهاكا؟
حسبنا الله ونعم الوكيل… في القناة والقائمين عليها وداعميها”.
استهزاء كوميدي دوزيم بالعلامة المالكي القاضي عياض -رحمه الله- يثير سخطا كبيرا في فيسبوك (فيديو)
الإعلامي إبراهيم بيدون نشر في حسابه تدوينة جاء فيها “في إطار استمرار مسلسل استهزائها بقيم المغاربة وأحكام دينهم وأخلاقهم الإسلامية.. والتطبيع مع السلوكيات المنحرفة.. جاء الدور هذه المرة في القناة الثانية دوزيم، لتبث للمغاربة وصلة كوميدية احتفالا برأس السنة.. يستهزأ فيها بالكتب الشرعية، من خلال تصور وضعها في مرحاض، وبالانتقاص من أحد أشهر علماء المالكية، وهو العلامة المغربي السبتي القاضي عياض رحمه الله..
فمن سيحاسب شاشة الانحراف هذه؟!!!”.
المرابط كتب هو الآخر “عندما تصير للتفاهة قيمة هذه هي النتيجة. والقناة الثانية مدرسة لتخريج التافهين والتافهات”.
رشيد الوافي كتب “العجيب في الأمر هو أن كل من هبّ ودب له الحرية الكاملة في التكلم في الدين الحنيف وفي سنّة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وفي علمائنا وكأننا في بلاد غيرإسلامي ولا علاقة له بالاسلام لا من قريب ولا من بعيد وأكثر من هذا كله أنه إذا تكلم أحد من أهل العلم قامة الدنيا و لم تقعد.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.
صابر.ب علق بقوله “التاريخ لا تفهمه الأدمغة الفارغة.
الشفاء للقاضي عياض أهم و كتاب مغربي تناول سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قال عنه المشارقة:
لولا الشفاء للقاضي عياض لما عرف المغرب”.
أما أيوب الكامل فكتب تحت وسم #السفاهة “المدعو (زهير زائر) بعدما استهزأ بجده ووالده وأمه، استهزأ بكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ للقاضي عياض رحمه الله حيث قال: -(كان عندنا مكتبة في طواليط وعندما تدخل تقرأ القاضي عياض فتخرج قاضي حاجة)-، فكيف للكوميديا أن تكون على حساب أهل بيتك الذي يستحيي الرجل العربي أن يذكر أسرارهم أمام الناس فكيف بالإستهزاء بهم؟؟؟ وأينكم يا حراس الحدود ويا علماء المغرب، هل من رد على سفه الإذاعات واستهزائها بشرع الله، أم أنه البكم حل بكم”.
أحد المعلقين ساق هذا الأثر تعليقا على الفضيحة “قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فإن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب، ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب”.
في المقابل اختار آخرون أن يستغلوا هذه المحطة من خلال نشر سيرة ومناقب وكتب العلامة السبتي القاضي عياض رحمه الله.
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