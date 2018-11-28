برلمانية تثير ضجة بمطالبتها إلغاء محرم النساء في الحج

هبة بريس ـ الرباط

استشاط بعض نشطاء الفايسبوك غضبا من تدوينة وصفت بالمثيرة للبرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية” امينة ماء العينين بعدما طالبت السعودية بإلغاء محرم النساء أثناء فترة الحج، معتبرة أن ما وصلت إليه المرأة في العصر الحديث يستوجب مراجعة هذه الجزئية الشرعية في مناسك الحج.

وكتبت البرلمانية على صفحتها الرسمية تدوينة جاء فيها:” مسألة قد تبدو للبعض ثانوية لكنها تستحق النقاش لأن قيم المساواة لا تسقط حينما يتعلق الأمر بممارسة الشعائر الدينية”،متسائلة” لماذا تصر السعودية على عدم السماح للنساء بالحج إلا بوجود من تسميهم محارم؟،” وكيف تسافر المرأة اليوم لكل بلاد الدنيا البعيدة والقريبة وحدها لتعمل وتدرس وتتجول، ثم نأتي إلى السفر للحج فنطلب وجود رجل من أقاربها بدون منطق؟.

وأضافت ماء العينين في تدوينتها :” يسقطون “المحرم” عن المرأة التي تتجاوز 45 سنة، أي المرأة التي “تنتهي صلاحيتها” بمنطق تافه وبئيس يختزن نظرة تحقيرية للمرأة وإنسانيتها”، مضيفة” : أعرف نساء يقضين سنوات لمحاولة اقناع أزواجهن بمرافقتهن للحج، ثم يجدن أنفسهن مضطرات لانتظار اقتناع هذا الزوج يوما ما، رغم أنهن يمولن الرحلة ويسهرن على كل التفاصيل بأنفسهن، كما أعرف نساء أدين ثمن الحج مكرهات للأخ أو الخال أو العم لمجرد الإدلاء القانوني الشكلي بوجود “محرم”.

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