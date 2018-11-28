برلمانية تثير ضجة بمطالبتها إلغاء محرم النساء في الحج

هبة بريس ـ الرباط
استشاط بعض نشطاء الفايسبوك غضبا من تدوينة وصفت بالمثيرة للبرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية” امينة ماء العينين بعدما طالبت السعودية بإلغاء محرم النساء أثناء فترة الحج، معتبرة أن ما وصلت إليه المرأة في العصر الحديث يستوجب مراجعة هذه الجزئية الشرعية في مناسك الحج.
وكتبت البرلمانية على صفحتها الرسمية تدوينة جاء فيها:” مسألة قد تبدو للبعض ثانوية لكنها تستحق النقاش لأن قيم المساواة لا تسقط حينما يتعلق الأمر بممارسة الشعائر الدينية”،متسائلة” لماذا تصر السعودية على عدم السماح للنساء بالحج إلا بوجود من تسميهم محارم؟،” وكيف تسافر المرأة اليوم لكل بلاد الدنيا البعيدة والقريبة وحدها لتعمل وتدرس وتتجول، ثم نأتي إلى السفر للحج فنطلب وجود رجل من أقاربها بدون منطق؟.
وأضافت ماء العينين في تدوينتها :” يسقطون “المحرم” عن المرأة التي تتجاوز 45 سنة، أي المرأة التي “تنتهي صلاحيتها” بمنطق تافه وبئيس يختزن نظرة تحقيرية للمرأة وإنسانيتها”، مضيفة” : أعرف نساء يقضين سنوات لمحاولة اقناع أزواجهن بمرافقتهن للحج، ثم يجدن أنفسهن مضطرات لانتظار اقتناع هذا الزوج يوما ما، رغم أنهن يمولن الرحلة ويسهرن على كل التفاصيل بأنفسهن، كما أعرف نساء أدين ثمن الحج مكرهات للأخ أو الخال أو العم لمجرد الإدلاء القانوني الشكلي بوجود “محرم”.
habib
في 20:52
ربما تريد فقط الإشهار أو التكلم عليها في التواصل الإجتماعي . أقول لأختي ماء العينين دورك في البيت أعظم رسالة تقدميها لرجال الغد .أما السياسة فهي كالنار إن لم تحسني إستعالها فستحرقك .
مغربي حتى النخاع
في 20:58
ذات الحول تتكلم فيما لا يعنيها المحرم تنص عليه الشريعة الإسلامية وإذا لم يعجبها ذلك فلها أن تفعل ما تشاء سوف لن نسبها أن نقذفها ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل
عبد الغفور
في 23:57
لقد تعودت الأسفار والسلام .
لا خير في رجل لم يجل
ولا خير في امرأة جالت
ابو ياسر
في 07:15
قال عز وجل(فاليحدر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم) وقد كثر الفقيهات هذا الزمان
ملاحظة
في 08:19
هي تريد ان تقول انا هنا بعد ان طالها النسيان و بصريح العبارة خالف تُعرف
غير معروف
في 08:22
يا عبد الغفور استغفر الله من اين لك بهذا القول … السيدة طرحت فكرة فلنناقشها دون تشنج ….هي لم تطلب مساواة في الارث و لا اعترافا بالعلاقات خارج الزواج و لا اثارت جدلا حول قضية ثابتة …فلماذا هذا التجني .. للعلم انا لا اتفق معها في كثير من الاحيان خصوصا حينما تنتصر لحزبها بحق او بغير حق
driss
في 09:58
فرض المحرم ليس له علاقة بالاسلام بل هو ديانة سعودية فرضها الوهابيون على المرأة لانهم مكبوتون جنسيا عندما يرون إمراة وحدها يعتبرونها عاهرة
جميلة
في 10:44
فعلا انه موضوع مهم هذا الذي طرحته السيدة البرلمانية. فلد نجحنا في حل جميع مشاكلنا من فقر و بطالة و اجرام و ارهاب و رشوةو…… و لم يبق لنا الا هذا الموضوع . فشكرا لك سيدتي على جرأتك و شجاعتك المتميزة.
التهامي أبو محمـــــــــــــــــــود
في 15:09
السؤال هو هل يقبل الله منك حجك إذا أديتيه مخالفة ما جاء به الشرع الحكيم ..تمردي كذلك إن شئت على قول الله تعالى: وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان …لا تعقيب على حكم الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم
التهامي أبو محمـــــــــــــــــــود
في 16:01
هل سيقبل الله حجك بغير محرم ؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي عليك الإجابة عليه لا أن تفتي بغير دليل ..وما قولك في قول الله تعالى : وللذكر مثل حظ الأنثيين …وقوله سبحانه : وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء…عودي إلى عقلك فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.. واعلمي أن لا تعقيب على حكم الله ولا توالي القائلين : إيت بقرآن غير هذا أوبدله فإن السمع والبصر والفؤادكل ذلك كان عنه مسؤولا
محمد بن عبدالسلام
في 09:27
أحسن وأفضل (في رأيي ) ما فاهت به هذه السيدة منذ ولوجها عالم السياسة
زيد
في 17:11
اذهبي عندي ابومنشار واطلبي ما شئت .المغرب غير معني بتلك الترتيبات