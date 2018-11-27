المغرب يقدم حصيلة محاربة الهجرة السرية

هبة بريس ـ الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال سنة 2018 مكنت من إحباط أزيد من 76 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وكذا تفكيك 174 شبكة إجرامية تنشط في المجال.

وقال بوطيب، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع “ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالمغرب” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن نتائج مكافحة الهجرة غير الشرعية مكنت أيضا من إحباط 30 “محاولة عنيفة ” للانسلال إلى المدينتين السليبتين سبتة ومليلية، مبرزا أنه منذ سنة 2002 تم تفكيك أزيد من 3400 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية، وتنظيم الرجوع الطوعي لأزيد من 2000 مهاجر في وضعية غير قانونية إلى بلدانهم الأصلية.

كما ذكر الوزير بالمقاربة الإنسانية التي تبناها المغرب، بفضل التعليمات الملكية السامية بشأن موضوع الهجرة، والتي مكنت من تسوية الوضعية الإدارية المتعلقة بالإقامة الخاصة بـ50 ألف مهاجر، سيما في ظل الظرفية الدقيقة التي يعرف فيها ملف الهجرة عدة تطورات على الصعيد الدولي، مبرزا أن التنزيل الفعلي لهذه الاستراتيجية الوطنية مكن من إطلاق مجموعة من البرامج القطاعية التي خولت لهؤلاء المهاجرين وأفراد عائلاتهم الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة للمواطنين المغاربة.

وعلى الصعيد الأمني، يضيف بوطيب، فقد تم تسجيل ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين بسبب الظروف التي يعرفها المحيط الإقليمي للبلاد، وكذا عوامل الجذب التي تسوق عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية، مسجلا أن من بين عوامل الجذب على الخصوص ظهور القوارب النفاثة، وتواجد أسطول إغاثة، والإكراهات المتعلقة بالقوانين الأوروبية في ما يتعلق بعمليات ترحيل القاصرين، فضلا عن احتضان أوروبا لأزيد من مليوني طالب لجوء عقب الموجة التي شهدتها خلال سنة 2014.

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