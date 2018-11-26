برلماني يطالب العثماني بضرورة تسقيف أسعار المحروقات
قال محمد خيي البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” ان هبوط أسعار البترول في السوق الدولي ليس له أي انعكاس داخل السوق المغربي”
واشار خيي في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، إن برميل البترول اليوم يباع ب 51دولارا بانخفاض وصل إلى 37 في المائة ، وبالمقابل فإن أن سعر الكازوال في طنجة على سبيل المثال يباع بعشرة دراهم للتر “
وتساءل الاخير بالقول “إذن لماذا أسعار البترول في السوق الدولية منخفضة بسبب وفرة الإنتاج وفي المغرب بقيت الأسعار مرتفعة؟
وأشار خيي إلى العراقيل الأساسية التي تحول دون تحسن مناخ الأعمال ومنها، الفساد والرشوة وضعف نجاعة الإدارات العمومية، واستمرار صعوبات الولوج إلى التمويل، وعدم استقرار المنظومة الضريبية، والتعليم غير الملائم لحاجيات سوق الشغل، وضعف تشجيع البحث والابتكار.
وأكد خيي أن استمرار هذه العوامل المعرقلة يطرح التساؤل حول فعالية ونجاعة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ويكشف عن إشكالات على مستوى تنفيذ الإجراءات الرامية إلى النهوض بمناخ الأعمال وتحسين أداء المرفق العام.
وفي شق متصل أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، في تصريح صحفي سابق على ضرورة وضع سقف لأرباح شركات توزيع المحروقات، مشيرا إلى أن سوق المحروقات في المغرب مفتوح، وسجل أن هناك تسع شركات أبدت استعدادها للاستثمار في القطاع لكي تكون المنافسة أكثر في السوق المغربية.
وقال الداودي، إن تسقيف أرباح الشركات سيمكن من تحديد هذه الأرباح وسيقطع مع التضخم فيها، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا مع أرباب شركات المحروقات يوم 26 نونبر الجاري لمناقشة الأمر.
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10 تعليقات
قبل إضراب الشاحنات في المغرب إرتفعت أسعار البترول عالميا إلى حوالي 80 دولار للبرميل. مباشرة بعد الارتفاع رفعت محطات المحروقات في المغرب الأسعار.والان انخفضت أسعار البرميل إلى 50 دولار ولا زالت الأسعار كما هي . في الدول التي لا تسرق شعبها شركات المحروقات تخفض السعر بمجرد انخفاض أسعار البرميل . وفي المغرب يستمرون على نفس السعر لمدة 3 أو 4أشهر وعندما يخفضون يخفضون ما بين 20 و 50 سنتيم علما أن الأسعار انخفضت بشكل كبير.هذه تسمى سرقة الشعب علنا تحت حماية وتفرج الدولة.
Le parlementaire n’est pas censé ignorer qu’en matière des carburants, le gouvernement ne peut rien décider. Tout est entre les mains du roi et de son ministre akhannouch.
لا خوف على مافيا المحروقات كما نشر مادام ثبوت ما قيل على لسان مسؤولين يمثلون الشعب قولهم( مداويخ قطيع وتسميات جما( والله العظيم هو كذلك )مادام تراجع برميل النفط بازيد من 27 دولارا واكتفي مصاصي دماء غيرهم بالتراجع ب 20 سنتيما في لتر الكازوال علما انه عندما سحبت حكومة بنكيران الدعم كان ثمن البرميل 52 دولارا وكنا نقتني الكازوال ب 7 دراهم و40 فرنكا واليوم برميل النفط (خام البرنيت تراجع من 88 الى 61 ونصف دولارا() والنفط ع تراجع من 77 الى 50 دولارا وما ذا تنتظرون ممن سمى المافيات بالعفاريت والتماسيح ورفع يديه بدعوى انهم لا يقدرون عليهم هكذا نشر من حوالي يومين ثابرو في ضرب جيوب المستضعفين وبينا وبينكم يوم القيامة اما في هذه الدنيا فقد انتصرتم
كل اللوم عليك يا ابن كيران. سلمت أعناقنا لشركات المحروقات تحت أعذار صندوق المقاصة ونظام المقايسة والتسقيف لكن كل هذا كذب في كذب. لا سامحك الله على هذا.
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