المصادقة على مشاريع مهمة بعمالة مولاي يعقوب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ع محياوي- هبة بريس

عقد ” نور الدين عبود ” عامل عمالة اقليم مولاي يعقوب جهة فاس مكناس يوم أمس الجمعة 23 نونبر الجاري، بمقر العمالة اجتماعا موسعا حضره أعضاء اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية ،و خصص للدورة العادية الثالثة من سنة 2018 للمصادقة و مناقشة أهم المشاريع التي تم تقديمها من طرف مختلف الفعاليات الجمعوية و المستفيدة من المشروع الملكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. و استعرض عامل الاقليم في هذا اللقاء الخطوط العريضة للدورة الثالثة وناقش جميع المشاريع التي تم تقديمها للجنة المحلية، و حاثا جميع المتدخلين على مواكبة جل الاوراش المفتوحة للمبادرة الملكية التي يجب ان يعطى لها الاهتمام البالغ لأنها أموال تصرف في خدمة المصلحة العامة ، لرفع التهميش عن بعض المناطق و الدواوير بالإقليم ،وأكد عامل الاقليم في لقائه هذا ، أن هذه المبادرة الملكية تهدف إلى محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة والفوارق المجالية والحفاظ على الإدماج الاجتماعي والتضامني وجعل الشباب في صلب اهتماماتها. و حثا عامل الاقليم مختلف المصالح بما فيها اللجنة الاقليمية بمواكبة عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في نسختها الجديدة و انها ستكون مغايرة و مختلفة مع النسخ السابقة ،و ان هناك إستراتجية بنيت على معايير حساسة لتكون المبادرة الملكية في مستوى تطلعات الشعب ،وحمل المسؤولية لمختلف الجهات المعنية بالأمر بالإقليم ببدل مجهودات إضافية لتقديم مشاريع ذات صبغة اجتماعية برؤية مغايرة عصرية تستهدف مشاريع الجيل الجديد.

و أثناء لقائه كشف عامل الاقليم ، أن مقاربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا تهتم فقط بالبعد الاقتصادي بل تهتم أيضا بمجالات أخرى بشكل يضمن الكرامة والاعتبار للمواطنين خاصة الشباب.

وقبل نهاية اللقاء تم عرض مجموعة من المشاريع التي تمت المصادقة عليها بالإجماع من طرف اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واتضح من خلال هذا اللقاء أن جل الجماعات الترابية بالاقليم استفادت من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة منها التي تهتم بقطاع الرياضة و الصحة و التعليم و المقاولات المعيشية ،فيما تم رفض بعض المشاريع التي لا تراعي الشروط التي يتم إستفائها في الملفات المعروضة.

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