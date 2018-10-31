العثماني عن الطفلة “مريم أمجون”: فخر ومكسب للمغرب

هبة بريس

هنأ رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الطفلة مريم امجون، بمناسبة فوزها بالمرتبة الاولى بمسابقة تحدي القراءة العربي بدولة الامارات.

وقال العثماني في تدوينة “فيسبوكية”:”فخر ومكسب للمغرب أن تفوز الطفلة مريم أمجون بمسابقة تحدي القراءة العربي، المنظمة بدبي بالإمارات العربية”.

وبهذه المناسبة، يضيف العثماني، أهنئها وأبويها على هذا الإنجاز، وأتمنى لها نجاحا مستمرا ومستقبلا زاهرا.

هذا ويشار إلى أن الطفلة مريم أمجون قد فازت خلال الحفل الختامي الذي أقيم صباح امس الثلاثاء، بدبي بعد تأهلها رفقة أربعة أسماء أخرى، حيث استطاعت من خلال الأسئلة التي تقدمها لجنة التحكيم من الظفر باللقب العربي 2018.

الطفلة أمجون ومن خلال فصاحة لسانها ودقة اجوبتها وسلامة نحوها، أسرت قلوب المتابعين ولجنة التحكيم التي قررت منح اللقب بعد اقتناعها بأداء الطفلة الصغيرة، حيث سلمها درع الفوز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء.

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