“الكلاب الضالة”.. تسجيل 20 حالة إصابة بالسعار في السنة لدى المغاربة
كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تقريرها السنوي ، أن نسبة حالات الإصابة بالسعار في صفوف المغاربة، التي تكون الكلاب هي مصدرها تقدر بـ 87 في المئة، في حين أن القطط تكون سببا في تعرض الأشخاص لهذا الداء القاتل بنسبة 10 في المئة.
وأوضح التقرير نفسه، أن حالات الإصابة بالسعار التي يبلغ معدلها السنوي الوطني 20 حالة إصابة في السنة، سجلت بشكل أكبر في كل من القنيطرة والدارالبيضاء بـ 28 حالة إصابة في كل واحدة منهما، تليهما الجديدة وسطات بـ 23 حالة، ثم 19 في قلعة السراغنة، و 17 في سيدي قاسم، إضافة إلى 14 حالة في الرشيدية، و 13 في كل من مكناس واشتوكة ايت باها، فيما يتقلص الرقم في مناطق أخرى.
الاحصائيات تبين أن الذكور كانوا أكثر عرضة للاعتداءات التي تكون مصدرها الحيوانات الناقلة للسعار بنسبة 83 في المئة، مقارنة بـ 17 في المئة في صفوف الإناث، في حين طالت الإصابات بشكل أكبر الصغار ما بين سنة و 10 سنوات، ثم حلت الفئة العمرية ما بين 11 و 20 سنة في المركز الثاني.
تقرير وزارة الصحة، إعتبر أن داء السعار ليس بالأمر الهين، بل هو داء يجب أن تتكتل كل الجهود لمواجهته، نظرا لأنه يتسبب في تسجيل حالة وفاة واحدة كل 10 دقائق عبر العالم، مشيرة إلى أن الأطفال أقل من 15 سنة هم أكبر الضحايا، وذلك بنسبة 40 في المئة.
6 تعليقات
لا حول ولاقوة الابالله
يجب وضع حل للكلاب الضالة
كثير من الكلاب تؤدي الناس والمشكل كلاب مربية
قال رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم
مَن أَمْسَكَ كَلْبًا، فإنَّه يَنْقُصُ كُلَّ يَومٍ مِن عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، قالَ ابنُ سِيرِينَ، وَأَبُو صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ: إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ، وَقالَ أَبُو حَازِمٍ: عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ: كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري✅️💚
إنا لله وإنا إليه راجعون
تنبيه على أن تربية الكلاب محرمة شرعا الا كلب صيد أو حراسة