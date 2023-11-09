“الكلاب الضالة”.. تسجيل 20 حالة إصابة بالسعار في السنة لدى المغاربة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تقريرها السنوي ، أن نسبة حالات الإصابة بالسعار في صفوف المغاربة، التي تكون الكلاب هي مصدرها تقدر بـ 87 في المئة، في حين أن القطط تكون سببا في تعرض الأشخاص لهذا الداء القاتل بنسبة 10 في المئة.

وأوضح التقرير نفسه، أن حالات الإصابة بالسعار التي يبلغ معدلها السنوي الوطني 20 حالة إصابة في السنة، سجلت بشكل أكبر في كل من القنيطرة والدارالبيضاء بـ 28 حالة إصابة في كل واحدة منهما، تليهما الجديدة وسطات بـ 23 حالة، ثم 19 في قلعة السراغنة، و 17 في سيدي قاسم، إضافة إلى 14 حالة في الرشيدية، و 13 في كل من مكناس واشتوكة ايت باها، فيما يتقلص الرقم في مناطق أخرى.

الاحصائيات تبين أن الذكور كانوا أكثر عرضة للاعتداءات التي تكون مصدرها الحيوانات الناقلة للسعار بنسبة 83 في المئة، مقارنة بـ 17 في المئة في صفوف الإناث، في حين طالت الإصابات بشكل أكبر الصغار ما بين سنة و 10 سنوات، ثم حلت الفئة العمرية ما بين 11 و 20 سنة في المركز الثاني.

تقرير وزارة الصحة، إعتبر أن داء السعار ليس بالأمر الهين، بل هو داء يجب أن تتكتل كل الجهود لمواجهته، نظرا لأنه يتسبب في تسجيل حالة وفاة واحدة كل 10 دقائق عبر العالم، مشيرة إلى أن الأطفال أقل من 15 سنة هم أكبر الضحايا، وذلك بنسبة 40 في المئة.

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