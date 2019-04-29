الفيزازي: “جبهة البوليساريو ربيبة النظام الجزائري وليس الشعب”

نُشر بتاريخ :  2019-04-29 - 13:18
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هبة بريس - الرباط

علق الشيخ السلفي محمد الفيزازي، على الاحتجاجات التي تشهدها الجارة الشرقية الجزائر، وتأثيرها على الجبهة الانفصالية “البوليساريو”.

وقال الفيزازي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “جبهة البوليساريو ربيبة النظام الجزائري. وليس الشعب. الشعب يطالب بالتغيير الجذري وإسقاط النظام. وهو ساقط لا محالة…”

أي نهاية البوليساريو بالتبعية، يقول الفيزازي، قبل أن يسترسل بالقول: “البوليساريو يُحتظر. أنا شخصيا مع الشعب الجزائري قلبا وقالبا… والمناورات العسكرية الجزائرية في هذا التوقيت لا تخيف الشعب الجزائري المتظاهر بسلمية ورقي مدهش..”

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