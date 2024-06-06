والي جهة فاس مكناس يترأس لقاء لدعم إصلاح المنظومة التربوية

هبة بريس

ترأس والي الجهة عامل عمالة فاس، اجتماعا جهويا بمقر الولاية خصص لعرض عقد النجاعة الخاص بتنزيل خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية على مستوى الجهة حيث تم عرض المؤشرات التربوية التي ستعمل الأكاديمية الجهوية على تحقيقها لبلوغ أهداف الإصلاح الاستراتيجية والمرتبطة بتحكم التلاميذ في تعلماتهم ومحاربة الهدر المدرسي وتعزيز أنشطة التفتح داخل المؤسسات، كما كان مناسبة لتقديم المجهود المالي الذي عبأته الوزارة لتحقيق ذلك.

وفي هذا الصدد، أكد الوالي على أهمية مشروع الإصلاح الذي انخرطت فيه الوزارة والذي بدأ في تحقيق نتائجه ميدانيا من خلال مشروع مدارس الريادة مؤكدا على أن نجاح الإصلاح التربوي سيكون له انعكاس إيجابي وبشكل مباشر على كافة القطاعات التنموية.

ولتحقيق ذلك، شدد الوالي على ضرورة مساهمة كافة المتدخلين في إنجاح هذا الإصلاح وتسريع وتيرة تنزيله عبر إيجاد التمويلات اللازمة وتدليل الصعوبات المسطرية التي قد تصادفه.

و قدم في اللقاء ذاته، مدير أكاديمية فاس مكناس عرضا خصص لعرض عقد نجاعة الأداء الخاص بتنزيل خارطة طريق إصلاح المنظومة التربويةالذي وقعه مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمقر الرئيسي للوزارة يوم الأربعاء 3أبريل 2024 حيث أوضح أن عقود النجاعة تعد إطارا تعاقديا يحدد المسؤوليات على المستويات التدبيرية بالمنظومة سواء على المستوى الجهوي أوالإقليمي أوالمحلي وتستند على مبادئ الحكامة، بحيث ترتكز على منطق الأثر والنتائج المحققة لصالح التلميذات والتلاميذ، كما تقوم على تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري كما تغطي 03 سنوات لتنزيل الإصلاح و تستند على20 مؤشرا استراتيجيا للتتبع.